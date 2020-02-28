完善社会治理“免疫系统”

疫情突然袭来，社会肌体能够快速响应、充分动员、有效设防，绝不是因为“应激反应”，更多靠的是指挥调度、统筹协调

“善治病者，必医其受病之处；善救弊者，必塞其起弊之原。”战疫情、抓防控，全国各地集中力量，严防疫情蔓延。宁夏贯彻落实党中央决策部署，结合本地实际，开出了一组增强社会肌体免疫力的“特色药方”。

首先是“望闻问切”，全面排查疑似病例和发热病人。宁夏在部署疫情防控行动时，不仅突出强调收治发病者、排查疑似者，还顺势而为，把防控落实为一轮基层“大体检”。在春节假期，宁夏就组建了2300多个排查组，由公安民警和政法干部牵头，抽调4万多名各级干部，先后两次实施“地毯式”排查、全覆盖摸底，要求走访调查县不漏乡、乡不漏村、村不漏户、户不漏人。

接着“打通脉络”，把各项部署落实落细。疫情不等人，防控疫情需要有踏石留印、抓铁有痕的干劲和担当。宁夏不仅在最短时间建立起快速反应指挥架构，全区195个查验站也成立了临时党支部。自治区领导靠前指挥，通过暗访、调研、督导，点问题、提要求、理思路、教方法，确保各项措施落地见效。广大党员第一时间行动起来，到所在辖区党支部报到，充实到基层防控一线，担当起人民群众抗击疫情的主心骨。

然后是做好服务，尽最大努力防扩散、减影响。观察自治区应对疫情工作指挥部的工作情况，不难发现，其中一个重要功能是保障。指挥部下设防控医疗保障、社会交通保障、市场及重大服务保障、防控物资生产及市场供应保障等7个大组，为疫情防控的一场场战斗提供有力支撑。在基层一线，居家隔离同样是保障先行，社区及时提供健康监测、心理疏导、市场购物、餐饮配送“四项服务”。比如，在银川市金凤区，一个出现确诊病例的小区被封闭隔离，社区党支部书记也成为随叫随到送生活用品的“服务员”。

急症救急，当然济之猛药；待症状缓解，则需固本培元。病毒，挑战人的免疫机能；疫情，考验我们社会治理“免疫系统”。疫情突然袭来，社会肌体能够快速响应、充分动员、有效设防，绝不是因为“应激反应”，更多靠的是指挥调度、统筹协调。由此而言，必须从体制机制上创新和完善重大疫情防控举措，锤炼公共卫生应急管理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。此外，作风不实、运行不畅、保障不力、信息不通、情况不明等问题，都需要竭力避免、坚决克服。

在这场疫情防控阻击战中，不少专业力量让人眼前一亮。宁夏在布局疫情防控时，法律专业人员全程参与，特别是参与拟订疫情工作指挥部的每项决定、每个公告，确保依法进行。对于群众因疫情防控遭遇到的各种法律问题，宁夏也邀请律师顾问团来解答协助。“疫情防控越是到最吃劲的时候，越要坚持依法防控”。疫情虽急，在法治轨道上统筹推进各项防控工作，对保障疫情防控工作顺利开展至关重要。

病毒可能侵袭一个人的身体健康，也会激发一个人的免疫力。在社会治理中，以一种积极的状态激发有责必担的潜能，通过查漏补缺完善治理体系和能力，一定能激发社会“免疫力”，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

（作者为本报宁夏分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 05 版）