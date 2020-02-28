分区施策，完善差异化防控策略

全国各地的防控形势并不相同，防控工作各有侧重，防控策略也应有所差异，善用“分区施策”的方法论

各地各部门要增强大局意识和全局观念，把党中央的决策部署和本地区本领域的实际情况结合起来，做好分区分级差异化防控，有序恢复生产生活秩序

当前，疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。全国新增确诊病例数和疑似病例数总体呈下降趋势，治愈出院人数增加，尤其是湖北以外省份新增病例减少，疫情防控取得积极成效；浙江义乌国际商贸城开市，福建厦门总工会为外地职工提供免费包车返厦服务，不少地方有序复工复产。坚持从实际情况出发，分区施策、因地制宜，已经成为各地统筹疫情防控和经济社会发展的普遍做法。

当前疫情形势依然严峻复杂，防控正处在最吃劲的关键阶段。应当看到，全国各地的防控形势并不相同，防控工作各有侧重，防控策略也应有所差异。继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，就要按照习近平总书记的要求，善用“分区施策”的方法论。不久前，国务院联防联控机制在新闻发布会上提出，按照实事求是的原则指导各地区根据疫情情况依法依规、科学合理采取有针对性的措施，在有效防控疫情的基础上有序推进复工复产。这是因地制宜的周密考虑，也是因势利导的务实举措。各地各部门要增强大局意识和全局观念，把党中央的决策部署和本地区本领域的实际情况结合起来，做好分区分级差异化防控，有序恢复生产生活秩序。

分区施策，就要着力做好重点地区疫情防控工作。只有集中力量把重点地区的疫情控制住了，才能从根本上尽快扭转全国疫情蔓延局面。比如，湖北和武汉是疫情防控的重中之重，必须坚决打好湖北保卫战、武汉保卫战，紧紧扭住城乡社区防控和患者救治两个关键，坚决遏制疫情扩散输出，加强力量薄弱地区防控，切实提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率。在防治力量统筹方面，应该把救治资源和防护资源集中到抗击疫情第一线，优先满足一线医护人员和救治病人需要。在重点地区采取更大的力度、更果断的举措，才能把疫情扩散蔓延势头遏制住。

分区施策，就要在非疫情防控重点地区分区分级制定差异化防控策略。根据各地疫情实际情况，科学判断形势、精准把握疫情，才能因地制宜、对症下药。比如，随着复工复产后人口逐步流入，更应全力做好北京疫情防控工作，坚决抓好外防输入、内防扩散两大环节，加强京津冀地区联防联控，尽最大可能切断传染源，尽最大可能控制疫情波及范围。人口流入大省大市要按照联防联控、群防群控的要求，加强对返程人员的健康监测，做好交通工具场站消毒通风等工作，切实做好防控工作。对城乡社区，要加强基层防控能力建设，织密织牢第一道防线。根据各地不同情况分区施策，实事求是开展疫情防控工作，就能进一步巩固全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面。

分区施策，就要更好统筹推进疫情防控和经济社会发展。在推动复工复产过程中，需要落实分区分级原则，突出“精准”两个字。低风险地区要尽快将防控策略调整到外防输入上来，全面恢复生产生活秩序；中风险地区要依据防控形势有序复工复产；高风险地区要继续集中精力抓好疫情防控工作。同时，还应落实分区分级精准防控策略，打通人流、物流堵点，推动产业链各环节协同复工复产。各地情况千差万别、不一而足，统筹推进疫情防控和经济社会发展需要各地治理者拿捏好度，下一番“绣花”功夫。

这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。对我们来说，这是一次危机，也是一次大考。把分区施策的要求落细落实，我们就能早日打赢疫情防控阻击战，努力实现今年经济社会发展目标任务。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 05 版）