畅通渠道，解决果蔬滞销问题

人民网南京2月27日电 （记者姚雪青）近日，江苏省淮安市商务局、农业农村局联合印发通知，市县联动，全面摸排统计各种植大户亟待上市销售的果蔬品种和数量，联系各大型超市、蔬菜批发市场与种植大户进行产销对接，减少中间环节，全力解决农产品滞销问题，做好当前市场保供与本地农产品销售的有效衔接。

为实现“田间到柜台”的直采直供，淮安各县区均建立了商务局、农业农村局、超市和农批市场在内的产销对接信息平台，促进农超对接、农批对接。由农业农村局发布滞销农产品信息，商务局动员超市、农批市场主动对接种植户进行采购，解决应时农产品滞销问题。

除了帮助应时农产品走进销售终端，该市还积极鼓励社区、机关、企业开展面对种植户的点对点团购活动，有的县区动员机关事业单位开展团购、走进社区建立果蔬销售服务点，帮助农产品销售；还有的发动企业服务中心职工，团购农户种植的韭菜等农产品。

该市搭建起线上线下销售平台，帮助“菜篮子”“米袋子”进家入户。市民朱女士前一天从电商平台下单订购，第二天就收到新鲜的蔬菜套餐了。这是当地农业部门牵头开展的暖心蔬菜公益行动，依托市级网络进行销售，实行专人专车投递，并加强检查力度、把牢质量安全。首日上线的1500份蔬菜套餐在5分钟内就被订购一空，受到了百姓欢迎。当地还发动辖区电商配送平台开展农田直采+点对点配送的模式，送菜到社区，为种植户提供更快捷的产销渠道。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 14 版）