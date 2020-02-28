西藏全力消除因病致贫返贫
人民网拉萨2月27日电 （记者徐驭尧）记者今天从西藏自治区卫健委获悉：西藏自治区加大健康扶贫力度，全力消除因病致贫、因病返贫。
2016年以来，西藏自治区对全区6.33万名因病致贫、因病返贫建档立卡贫困人口开展健康扶贫精准救治。截至去年，西藏自治区农牧区贫困住院患者县域内“先诊疗后付费”覆盖率已超过98.5%。其中，昌都、阿里两地的“先诊疗后付费”覆盖率已达100%。
据介绍，自开展健康扶贫工作以来，西藏逐步实现贫困人口基本医疗保险制度全覆盖，并给予相应的资金帮扶。其中，对农牧区特困人员参保缴费给予全额补贴；对参加西藏城乡居民基本医疗保险的建档立卡贫困人口，个人缴费部分进行定额资助。将城乡贫困人口大病保险起付线降低50%，医疗费用报销比例提高5个百分点。
《 人民日报 》（ 2020年02月28日 14 版）
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