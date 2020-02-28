京津冀互认防疫健康状况
人民网天津2月27日电 （记者扎西）记者今天从天津市卫健委获悉：对重点地区人员解除隔离观察凭据、密切接触者解除医学隔离观察凭据等防疫健康状况，京津冀三地互认。目前，正积极推动相关部门制定京津冀三地统一的健康电子码，实现扫码识别，并加强健康大数据分析利用。
天津市卫健委新闻发言人、二级巡视员何鹏告诉记者，随着复工复产节奏加快，交通物流逐步恢复，人员流动日益加大，需要京津冀三地在疫情防控中共同协商解决的问题越来越具体。在疫情应急响应动态调整等重大问题上，三地深入交换意见，求得最大共识，共同为京津冀协同发展、全力服务北京疫情防控做贡献。
据悉，京津冀三地卫生健康委已建立“日沟通制度”以及信息共享、防控会商等机制，从京津冀一盘棋来着手制定防控政策和措施，每天2至3次沟通信息，遇有协同防控等重要问题，随时商讨防控措施。此外，三地建立诊疗方案共享和危重病人会诊机制。利用远程会诊平台，必要时对疑难及危重症患者申请北京专家远程会诊，提高治愈率，降低病亡率。同时，天津与北京、河北加强沟通，完善本地医疗救治措施，提升救治能力。
《 人民日报 》（ 2020年02月28日 14 版）
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