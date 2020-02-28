防控疫情，许许多多的普通人，都在尽着自己的本分

疫情防控阻击战中，笔者总被一些平凡的身影感动。

在吉林长春市一个繁忙路口附近，一辆车前放着纸盒，上面写着：口罩，环卫工人免费。一位高高的男青年，守在不远处。25岁的他通过各种渠道买到1000只口罩：“环卫工人每天辛苦工作，非常需要口罩。”

在吉林市泰和社区，70岁老党员杨开金主动向社区请缨做志愿者，每天防控巡逻都要走上几公里路。立春过后，小区里的越冬垃圾多了起来，他又带头清理。

在吉林安图县，疫情防控志愿者张仁江帮助一位老妈妈买菜，还把自己的电话号码写在纸上，叮嘱老人，有任何需要都可以找他。老妈妈来到小区卡点，想把菜钱还给张仁江。可他却提前跟同伴编了个“谎言”——“你就说我已经调到别的卡点了。”

桩桩件件，这些就发生在我们身边的凡人善举，如同春风，让我们心里很暖。

跟你我一样，他们都是普通人，在平常的日子里，过着简简单单的生活，清晨在公园里闲坐唠嗑，午后在超市中挑拣商品。人群中擦肩而过，你或许都不会记得他们的面庞。可就是这些普通人，在当下这段特殊时期，认认真真，勤勤恳恳，做着力所能及的事情。在他们身上，散发着最美丽的光辉，给人希望和力量。

灿烂星空，谁是真的英雄？平凡的人总是给我们最多感动。防控疫情，许许多多的普通人，都在尽着自己的本分，有的为一线医务人员解决后顾之忧，有的为社区居民提供生活保障，他们奔波忙碌的身影值得我们称赞，甘于奉献的精神更值得我们学习。要打赢疫情防控阻击战，你我都可以成为一条防线、一座堡垒。做好个人防护，决不急急忙忙摘下口罩，扎堆公共场所；出门在外，要遵守防控规定；复工复产之后，在岗位上努力工作、不打折扣……只要人人尽责，就一定能战胜疫情。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 14 版）