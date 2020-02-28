人民网北京2月27日电 （记者贺勇）“我志愿加入中国共产党……”2月26日，北京门头沟区组织首批4名“火线入党”的预备党员开展“线上”集体宣誓仪式，记录这一庄严时刻。

这4名预备党员来自不同战线，其中，42岁的李鹏飞是门头沟区医院呼吸内科副主任，负责全天候（24小时）发热门诊新冠肺炎疑似病例排查和住院确诊患者、疑似患者的管理治疗工作。

参加宣誓仪式的李鹏飞身穿隔离衣，虽然有些不透气，他的声音却格外洪亮。他说，在今后的工作中，将以更高的标准要求自己，当好科室带头人，投入到工作中。

大兴区人民医院感染内科护士郑梦梦向党组织提交入党申请书。疫情防控期间，郑梦梦始终坚守在隔离病房，为疑似患者和确诊患者提供治疗、饮食及生活上的帮助，连续20多天在岗。大兴区对全区奋战在疫情防控一线的发展对象、入党积极分子、入党申请人等情况进行了摸底梳理，经结合党（工）委推荐意见和个人表现情况，将郑梦梦等6名同志发展为中共预备党员。

目前，北京市疫情防控一线工作人员中，新提交入党申请书3762人，上一线前已确定为入党积极分子或发展对象的10416人；北京市首批火线发展党员37人，37人中13人为北京市派往湖北医疗队的医护人员及工作人员。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 11 版）