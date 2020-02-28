方舱医院，这个“家”很温暖

2020年2月15日，在武汉客厅方舱医院，一名即将出院的患者对医护人员表示感谢。

高 翔摄（新华社发）

患者在武汉江汉方舱医院内。

新华社记者 熊 琦摄

2月3日，武汉及全国各方救援力量连夜行动，开始改造公共场馆，建设方舱医院。截至2月23日，武汉已建成16家方舱医院，累计收治患者1万余人，大大减轻了新冠肺炎患者的收治压力。

这是我国第一次在疫情中大规模建设方舱医院。方舱医院内部保障如何，患者生活怎么样？请看本报记者从武汉发回来的报道。

应收尽收防扩散

方舱医院是目前解决收治主要矛盾的现实之策。尽管医疗条件比不上大医院，但可以解决床位不足的问题

“没有方舱医院，现在我可能还在家里独自与病魔战斗。”张女士是洪山体育馆方舱医院第一批治愈出院患者。

2月6日，张女士因确诊新冠肺炎被送入洪山体育馆方舱医院。她成为这一方舱医院建成后第一批进入治疗的患者。此前，张女士在家发烧、咳嗽了13天。“我平时经常锻炼，身体很好，感冒最多一周也就好了。这一次，长时间不见好，我很担心。后来又做了核酸检查，结果为阳性，我彻底慌了。可是去医院，都说满了，住不进去。”张女士回忆。

在方舱医院，张女士得到了精心的治疗，病情很快好转。入院第五天，她的两次核酸检验结果都为阴性。第六天下午，她顺利出院，与她一同出院的还有27名病友。

新冠肺炎疫情暴发后，武汉市确诊和疑似病例不断增多，远远超过了原先定点医院的收治容量。虽然火神山医院、雷神山医院陆续开建，但依然远远满足不了患者的求医需要。许多患者被迫只能在家里自我隔离，独自面对疫病。

“方舱医院是目前解决收治主要矛盾的现实之策，也是朝着‘应收尽收、应治尽治’的方向努力。”中国工程院副院长、中国医学科学院院长王辰认为，借用一些大型场馆收治患者，尽管医疗条件比不上大医院，但容量大，可以解决床位不足的问题。此外，大量收治患者，既能让他们得到救治，还能起到隔离作用，防止疫情进一步扩散。

2月3日，在中央指导组的推动下，武汉及全国各方救援力量连夜行动，紧急抽调20个省的医疗救援队，将武汉的会展中心、体育场馆等改造成方舱医院，集中收治确诊轻症病人。以洪山体育馆方舱医院为例，其主场馆和附场馆共铺设了800张床位，床上配备医用电热毯，供患者取暖。主场馆的一侧修建了简易隔间，供医护人员诊疗患者和存放药品、医用器械。这一方舱医院建成不超过24小时，工作人员与时间赛跑，以最快的速度迎接患者。

方舱医院收治哪些患者？武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部医疗救治组专门制定了《方舱医院管理规则》，规定方舱医院原则上收治已确诊且未在定点医院隔离治疗的轻症患者。

这些患者临床分型为轻型或普通型患者，有生活自理能力，年龄在18至65周岁之间，无呼吸系统、心脑血管等基础性疾病及精神病。“这些轻症患者通常不需要太多、太高端的抢救设备，在方舱医院能够满足救治需求。”陆军军医大学教授刘丁说，方舱医院还可以对患者进行看护、观察，一旦出现病情恶化的情况，可以及时转到大医院重症监护室进行更好的救治。

“患者进入方舱医院后，以口服药物和吸氧治疗为主。”在洪山体育馆方舱医院A病区，救治患者的中南大学湘雅二医院呼吸内科教授肖奎介绍，医护人员也会对患者进行宣传教育、心理疏导，增强他们战胜疫病的信心。此外，方舱医院配备较为先进的医学检查检验设备，可以随时对患者进行相关检查检验。

“方舱医院实行分区管理。”肖奎说，舱内设有清洁区、缓冲区、污染区等，各区之间有门隔开，并安排专人负责，避免交叉感染，也保护了医护人员。

每餐菜谱不重样

方舱医院不仅是医院，也是患者的“家”。随着更多患者入住，方舱医院的生活设施和服务也在不断完善

“这里是我们共同的家。”入住武汉客厅方舱医院8天的患者向女士说，“一开始进来的时候有些担心，但住了两天后发现很有安全感。医护人员每天测量3次血压、体温、血氧饱和度。如果有病友病情加重，会被及时转院，肯定比在家隔离要有保障。”

“里面伙食也越来越好了。”向女士时常还会在朋友圈晒住院的一日三餐：炖牛肉、花菜炒肉、胡萝卜炖红烧肉、虾、菜薹……不少好友纷纷点赞。

武汉方舱医院收治这么多患者，救治力量如何配备？

目前，武汉方舱医院的医护人员主要由本地医院抽调的医护人员和援鄂医疗队队员组成。上海同济大学附属东方医院院长、国家紧急医学救援队队长刘中民认为，方舱医院患者症状较轻，生活可以自理，不需要占用过多医护人员，每百名患者配备20至25名医生、20名护士。目前已有72支援鄂医疗队进驻武汉方舱医院，未来还会有更多的医疗队进驻，基本可以满足方舱医院统一排班需求。

2月16日，国家发改委宣布，安排中央预算内投资2.3亿元，支持武汉方舱医院完善设施、增添必要的医疗设备。据介绍，方舱医院在扩容的同时也会加强医疗设备配置，做到每个方舱医院CT设备全覆盖，增加供氧设备，确保氧气储备充足，增加心电监测仪等设施设备，使方舱医院更好发挥作用。

方舱医院不仅是医院，也是患者的“家”。随着更多患者入住，方舱医院的生活设施和服务也在不断完善。

武汉方舱医院都划定了病区，安装了WiFi，配备了卫生间、洗漱间、开水间，并为患者提供了水盆、洗漱用品、水杯、卫生纸、棉拖鞋等十几件生活用品。所有方舱医院实行配餐制，患者一人一餐，菜品由餐饮企业统一制作、按时配送，每餐菜谱不重样，还配有水果，做到营养合理搭配。有患者反映，每天用餐的标准是120元，在元宵节早上还吃上了汤圆。不少方舱医院还设置了图书驿站，患者可以借阅，打发住院时光。

武汉方舱医院都是临时改建的，需要使用大量的柴油发电，供医生和患者取暖、烘干衣物和消毒用。这就需要充足的柴油等能源供应。

武汉黄陂中学体育馆方舱医院一天需要2000升的柴油用于维持正常运行。如此大的能源消耗，如何保障？国家能源局石油天然气司副司长刘红表示，油气行业企业，特别是中石油、中石化、中海油等骨干企业保障武汉供应，库存非常充足。2月份以来武汉市成品油库存超过10万吨，其中汽油和柴油均超过5万吨。当前，武汉市每天的成品油用量约570吨，库存没有压力。

医患关系更融洽

医生护士带领患者唱歌、朗诵、跳广场舞、做健美操。医患关系轻松友善，不少患者还主动协助医生护士工作

2月17日中午12点，在武汉塔子湖方舱医院内，一群人站在摆放着4个大蛋糕的桌子四周，一场特殊的生日聚会正在隆重举行。医生和患者相互鞠躬，相互鼓励。现场，不少患者和医生感动地流下了眼泪。

天津援鄂医疗队策划了这场聚会，全舱在2月份过生日的患者都参与其中。“这次生日聚会就像一次感情的破冰之举，拉近了我们和医生护士的距离。”一位患者激动地说。

类似的场景，在武汉其他方舱医院也经常发生。医生护士带领患者唱歌、朗诵、跳广场舞、做健美操……在方舱医院内，医患关系轻松友善，不少患者还主动协助医生护士工作。

在洪山体育馆方舱医院，张女士担任过A病区的“区长”。张女士症状较轻，看到医生护士每天那么忙，想为他们分担一些工作。看到湘雅二医院的医疗团队正在招募志愿者，她主动报名。医生看她状态较好，又很热心，就让她当了“区长”。

当上了“区长”的张女士很积极，看到由于地面有电线导致护士推治疗车受阻，她就过去帮忙抬一下；看到行动不便的患者想找医生，她便主动过去叫医生；看到护士发餐，她就过去帮忙分发到患者手上；看到大厅里有水，她就帮忙拖一下。

“张女士确实让我们的工作轻松了许多。看到她忙碌的背影，我们非常感动。”肖奎说。

2月11日，张女士出院后，肖奎给张女士发了一条微信：“感谢你对我们工作的支持。湘鄂情，一家亲！”

武汉绝大多数方舱医院都成立了由患者组成的志愿者团队，帮助医生护士发放物资，组织患者跳舞，向患者宣传防疫知识等。在塔子湖方舱医院，医护人员组织患者当中的党员和机关工作人员成立了志愿者“先锋队”，协助医生护士工作。在江汉区方舱医院内，患者自发成立“病患党支部”，由社区书记带头，充当医护人员与患者之间的桥梁，帮助发放物资、维护秩序、文明劝导等。

在医护人员和志愿者的共同努力下，方舱医院的气氛越来越轻松活跃，患者也感受到了人情的温暖。“一开始我们非常紧张，把方舱医院作为工作的重中之重，严阵以待，但实际情况比我们想象的情况好得多。”一位负责方舱医院治安的民警说。

在融洽、平静的方舱医院中，许多患者过起了自己的“小日子”。

“在方舱医院躺着也没啥事儿，不如抓紧时间多看点书。”大学毕业不久的小王是洪山体育馆方舱医院的患者，对自己找的工作不理想，正在准备考研。

“我在平板电脑上打牌，牌技大涨，现在一般人都不是我的对手。”年近六旬的老赵是武汉国际会展中心方舱医院的患者，盼望着早出院与牌友再过招。

“对面床上的小伙子爱看书，沉得住气，脾气也好，出去后可以介绍给我家侄女。”武汉客厅方舱医院的老刘准备出院后就安排两人见面。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 19 版）