坚持全面完成脱贫攻坚任务不动摇，工作总体安排部署不能变，凝聚起干群同心的强大合力，夺取疫情防控和脱贫攻坚的双胜利

“好政策让咱脱了贫，现在我们也想出点力，为大家分担点。”在海南省海口市昌西村，王传书等5名脱贫户组成了防疫志愿队。

“疫情影响，我在家歇了一个多月，多亏政府包车帮我复工，今年一定能摘了贫困帽！”云南省兰坪县花坪村贫困户余冉朵说。

“抗疫又脱贫，大伙一起加油干，大山里肯定能长出‘绿色银行’！”广西三江县玉马村贫困户王同边，在工作队帮扶下种上了油茶树。

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新冠肺炎疫情发生后，在贫困乡村，不少贫困户出工出力支持抗“疫”，他们戴起口罩，与广大扶贫干部并肩战斗，一手抓疫情防控，一手抓脱贫攻坚，展现出强大内生动力。

在贫困乡村防疫一线，这样的故事温暖人心，给人力量。的确，党的十八大以来实施的精准扶贫精准脱贫，给贫困地区带来了巨变。278万名驻村干部、43.5万名第一书记进村入户、结对帮扶，把贫困户脱贫的事当成自家的事，他们用脚下的泥、衣上的灰、身上的汗、心中的情，换来了群众脱贫后脸上的笑容。贫困群众的日子越过越好，他们自发投身抗“疫”，就是感恩党的好政策、感激扶贫干部的内心表达，也印证了精准扶贫扶到心坎上。

今年是全面建成小康社会收官之年，脱贫攻坚是必须完成的硬任务。疫情对贫困劳动力转移就业、发展产业增收带来了一定的冲击，今年还能不能如期全面打赢脱贫攻坚战？从目前看，这次疫情对脱贫攻坚的影响是暂时的、局部的，不会改变脱贫总体进程。全国贫困发生率超过1%的7个省份，受此次疫情影响均较轻。按照近年来平均每年减贫1300万人以上的脱贫速度，今年完全有能力完成剩下的脱贫任务。

更应该看到，如今脱贫攻坚“四梁八柱”的顶层设计基本完成，专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫形成“三位一体”大扶贫格局。投入更给力，扶贫资金投入在去年过万亿元的基础上，今年将继续增加。责任更明确，“五级书记”抓扶贫，一级抓一级，层层压实，对未摘帽的52个县，以及贫困发生率高的1113个贫困村挂牌督战。作风更硬朗，在脱贫攻坚战中成长起来的扶贫干部，他们攻坚克难、扎根一线，成了一支不可或缺的“铁军”。这些都是决胜脱贫攻坚的有力保障。

上下同欲者胜，同舟共济者赢。眼下，疫情防控正处在最吃劲的关键阶段，脱贫攻坚战也进入了攻城拔寨的最后阶段。只要毫不放松抓紧抓实抓细防控工作，坚持如期全面完成脱贫攻坚任务不动摇，工作总体安排部署不能变，凝聚起干群同心的强大合力，我们一定能夺取这两场战役的胜利！

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 18 版）