患难见真情 共同抗疫情

“中国加油！武汉加油！”“世界各国应当同中国人民站在一起”“新冠病毒最终会屈服于现代医学的力量”……连日来，“一带一路”新闻合作联盟理事单位、成员单位和派员参加“一带一路”新闻合作联盟短期访学班的各国媒体通过一篇篇文章，对中国防控新冠肺炎疫情采取的有力举措进行了客观报道，表达了对中国人民抗击新冠肺炎疫情的支持，也为各国读者提供了真实全面的信息

俄罗斯人民相信中国能战胜疫情

抗击新冠肺炎疫情的斗争正在持续，有1万多俄罗斯人留在中国继续生活和工作。他们留下的原因很简单：俄罗斯人民相信中国能战胜疫情。

“中国加油！武汉加油！”许多俄罗斯民众在微博上表达了对中国抗击新冠肺炎疫情的支持。俄罗斯驻华大使馆官员的孩子们用汉语支持中国的视频，尤其受到欢迎。

危急时刻的民间外交，是俄罗斯对中国坚定支持的又一例证。普京总统致电习近平主席，对疫情给很多中国家庭带来痛苦和损失表示慰问，承诺俄罗斯会全力支持中国抗击新冠肺炎疫情，俄罗斯人民愿向友好的中国人民提供必要援助。

这一承诺不是一句空话。2月5日，首批7名俄罗斯医疗防疫专家已经到达北京，开始同中方开展合作研究。此外，俄罗斯也向中国提供了防疫物资援助。俄罗斯驻华大使杰尼索夫表示，无论是在政治层面还是在经济层面，新冠肺炎疫情不会影响俄中关系发展。他指出：“新冠肺炎疫情不会给我们两国的往来带来明显影响。”

杰尼索夫表示，疫情对俄中经济合作的影响非常小。“去年，俄中双边贸易额超过了1100亿美元。到2024年，我们计划将双边贸易额提高到2000亿美元。我们希望继续深化农业领域的合作。如今，俄中之间的农业合作不仅仅是简单的农产品进出口，还涉及共同生产、投资等领域。”杰尼索夫强调，虽然目前因为新冠肺炎疫情，双边一些活动和往来有所延后，“但一切都会在年内恢复正常”。

（原文刊载于《俄罗斯报》，原题为《俄中患难与共：俄罗斯人民全力支持中国战胜疫情》，本报记者曲颂编译）

支持中国打赢疫情防控阻击战

前一段时间，武汉市曾出现这样一幕场景：数千名居家隔离的民众站在自家阳台上，高喊“武汉加油”。他们互相加油打气，表达战胜新冠肺炎疫情的决心。有民众将这一幕拍摄下来，发布到社交媒体上，引起广泛传播。这充分展现出中国人民上下团结一心，共同应对新冠肺炎疫情带来的挑战。

中国政府已经采取许多重要举措遏制新冠肺炎疫情的传播，包括关闭武汉市的外出通道等。中国政府积极与其他国家分享信息，并同世界卫生组织等国际机构合作，共同应对疫情。正如世卫组织总干事谭德塞指出，中国努力控制病毒源头，遏制疫情传播，为世界其他地区防控工作争取到宝贵时间。

当前，世界各国纷纷采取各种措施，支持中国遏制疫情蔓延的努力。我们应当记住，采取隔离措施，目的是为更重要的共同利益服务。世界各国对隔离措施的理解不该偏离流行病学的基本原理。每个国家都可能面临病毒带来的威胁。在抗击新冠肺炎疫情的过程中，世界各国需要与中国保持团结，给予支持。

国际社会反复强调“团结”和“支持”的重要性。然而困难面前，仍有一些国家选择以邻为壑。这种做法缺乏为世界各国共同利益着想的意识。

世界各国应当携手面对新冠肺炎疫情带来的挑战，从中吸取经验教训，建立更加完备的防控机制。有的国家仍不理解这一简单的道理。

当前，中国人民团结一致、互相支持，共同应对新冠肺炎疫情带来的挑战。世界各国应当同中国人民站在一起，支持中国打赢疫情防控阻击战。

（原文刊载于阿联酋通讯社网站，原题为《中国应得到世界各国支持》，本报记者李欣怡编译）

相信打赢疫情防控阻击战只是时间问题

近期，在尼日利亚社交媒体出现了一条虚假信息：“数百名中国人离开尼日利亚回国庆祝春节，并将于下周返回……在尼日利亚出现传染病之前，政府应该发布严肃的警告并采取严格的预防措施。如果疫情出现，对尼日利亚将是一个巨大的灾难。”

这样的信息错误百出，但在社交媒体上很常见。信息试图将居住在尼日利亚的中国公民随意定义为新冠病毒携带者，传播对疫情的恐慌情绪。信息还明显夸大了中国新冠肺炎确诊病例数量。

尼日利亚疾病控制中心是公共卫生问题领域的专业部门。新冠肺炎疫情暴发以来，尼日利亚疾控中心持续发布公共声明和健康建议，从未煽动公众恐慌。

当前，世界卫生组织将新冠肺炎疫情认定为国际关注的突发公共卫生事件。同时，世卫组织也表达了对中国政府有能力处理和控制疫情的信心。世卫组织总干事谭德塞表示，他对中国政府应对疫情所采取的有力措施印象十分深刻。他还对中国以前所未有的速度甄别出病原体，并与世卫组织分享病毒基因组序列给予赞扬。他表示，中国政府全力以赴，调动全国力量来遏制疫情的蔓延。“我从未见过如此规模的动员。”

事实上，新冠病毒并不可怕。很多人已接受了治疗并且康复。据世卫组织估计，新冠肺炎患者的病亡率仅略高于2%。

在新冠肺炎疫情面前，我们没有必要传播恐慌，更不能因此产生种族歧视。近年来，世界各地都面临着突发公共卫生事件，新冠病毒最终会屈服于现代医学的力量。

正如尼日利亚总统布哈里在致中国领导人的慰问信中所说的，相信打赢疫情防控阻击战只是时间问题。尼日利亚应该与中国站在一起，就像我们及其他发展中国家面临危机时，中国一直在我们身边一样。

（原文刊载于尼日利亚《领航报》，原题为《这个时刻中国人民不容易》，本报记者杨一编译）

抗击疫情是关系我们所有人安全健康的大事

面对新冠肺炎疫情暴发，全世界都在争分夺秒地采取行动拯救生命。但正在此时，美国商务部长罗斯表示，疫情可能“有助于加速工作机会回流美国”。他建议美国企业应该重新考虑他们的供应链。

当然，由于新冠肺炎疫情，一些中国和外国企业的经营生产活动会受到一定影响。但是，疫情是暂时的，不会影响长期的商业发展规划。企业经营需要考虑许多因素。任何保留或迁移企业的决定，都必须以市场为导向，避免政治化。

罗斯的言论受到了公共卫生专家的严厉批评。美国公共卫生协会执行理事乔治·本杰明表示：“从对自身健康的实际风险而言，美国企业更应该担心美国国内的枪支暴力或麻疹疫情。”

从中国的抗击新冠肺炎疫情工作来看，我们从中央到地方看到了更快、更好的协同响应。

目前，湖北省一些城市关闭了对外通道，但日常生活用品的供应有保证。中国各地向疫情严重地区派出了由大量医生和护士组成的强大队伍。每天都有关于每个省份甚至每个城市的新冠肺炎病例精确统计数字的简报。我们看到了中国全国范围的总动员。

将疫情暴发归咎于政治是牵强的思维方式。它会误导人们，让人们以为在美国的政治体制下，没有疾病、没有灾难，也没有卡特里娜飓风，更不用说犯罪、枪支暴力和政策灾难了。

抗击疫情是关系我们所有人安全健康的大事，不应该有政治或经济利益的空间。

（原文刊载于南非独立传媒集团旗下《商业报道报》，原题为《新冠肺炎疫情：这是健康问题，不是政治游戏》，本报记者张慧中编译）

图片说明：

图①：原文刊载于《俄罗斯报》，原题为《俄中患难与共：俄罗斯人民全力支持中国战胜疫情》的文章截图。

图②：原文刊载于阿联酋通讯社网站，原题为《中国应得到世界各国支持》的文章截图。

图③：原文刊载于尼日利亚《领航报》，原题为《这个时刻中国人民不容易》的文章截图。

图④：原文刊载于南非独立传媒集团旗下《商业报道报》，原题为《新冠肺炎疫情：这是健康问题，不是政治游戏》的文章截图。

图⑤：原文刊载于埃及《今日新闻》网站，原题为《中国经济积极发展的势头不会改变》的文章截图。

图⑥：原文发布于泰国公共电视台网站，原题为《中国政府有信心控制新冠肺炎疫情》的视频新闻截图。

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版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 17 版）