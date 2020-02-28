截至当地时间2月27日9时，意大利累计有456人确认感染新冠肺炎，其中12人死亡。自本月21日以来，意大利新冠肺炎确诊病例人数持续增长，主要集中在意大利北部几个大区。北部经济重镇伦巴第和威尼托大区受疫情影响较严重。

意大利政府已对出现确诊病例的10余个市镇实施隔离管理，包括禁止任何人出入封闭城镇，暂停在公共或私人场所举办会议等活动，要求市民减少外出等。禁令由警方执行，违者将面临刑事处罚或罚款。

受疫情影响较为严重的伦巴第大区暂停了除公共需要和企业内部生产之外的商业活动，鼓励远程办公，暂时关闭全境所有学校、影院、博物馆等场所并取消公共活动；威尼托大区和皮埃蒙特大区也宣布学校暂时停课；威尼斯狂欢节庆祝活动被暂停，多场意大利足球甲级联赛赛事也宣布推迟。居住在那不勒斯的意大利朋友弗朗西斯科告诉记者，政府正在努力确保物资供应，避免出现食品及卫生用品短缺问题，但部分地区确实出现了囤购物资现象。

这几日，记者走访了罗马当地的几家药店，均被告知口罩已经断货。在一家药店，人们正排队预订口罩， 排队买口罩的玛丽娜女士表示，她已经来这家药店两次了，都是空手而归。玛丽娜说：“罗马目前的疫情不算严重，但看到新闻滚动播报北方地区疫情时，人们还是会有些担心。”

记者尝试在当地电商网站上订购口罩，50个普通的医用口罩需要近100欧元，且下单后次日商家称无法调配货源，建议取消订单；据意大利国家电视台报道，此前市场上每包售价为3欧元左右的消毒剂，现在在网上以每包22.5欧元的价格出售；此前价格不到10欧分的普通口罩，如今在个别电商网站上的售价为1.8欧元。意大利检方和金融警察部门已经表示，将对哄抬物价行为进行调查。

佩特拉·维达利是在中国留学的在读大学生，现在已回到威尼斯。维达利告诉记者，受疫情影响，威尼斯街道上的行人明显减少，但戴口罩的人只有零星几个。“在中国，每个人都戴口罩，大家正是按照中国政府建议的防范措施进行自我防护，才能够远离病毒。我认为自我防护非常有必要，这样才能防止疫情进一步扩散”。

疫情当前，意大利总理孔特呼吁民众不要恐慌，积极配合政府举措。萨保罗是意大利《晚邮报》国际版负责人。他对记者说：“目前我仍然在正常上班，但我知道米兰有多家公司要求来自疫情地区的员工在家办公。病毒不会在一天内消失，我们大家需要保持冷静和信心。”

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 16 版）