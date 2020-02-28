北京中心城区平房区防控按“颜色”盯人

北京青年报记者昨日从东城区和西城区了解到，目前，本市对平房社区实施了“封闭式管理”。

平房社区通过绘制民情图、张贴防控表、发放出入证等方式，用不同的颜色盯住不同的人群，让疫情防控更加精准。

例如，东城福祥社区的民情图让450户楼房居民的信息一目了然，为精准分类防控提供了可靠依据；西城三井社区“三色”出入证，方便掌握离京人员和返京人员的动态信息。

东城福祥社区：民情图掌握居民信息

走进东城区交道口街道福祥社区居委会，二楼摆放着一排白色的板子，上面画着600多个小方格，每个小方格里不仅记录着住户的信息，还标注着红色、橙色、绿色三种颜色，有的方格还贴着卡通小人。原来，这是福祥社区的一张楼房民情图，包括了帽儿胡同45号院、豆角胡同25号院共7栋楼房、450户居民的信息。

福祥社区党委书记李德青介绍，虽然是平房社区，但这7栋居民楼内出租房屋多，外来人员多，封闭管理不像平房院那么简单，是社区防控的重点。

“社区此前对7栋楼房进行了地毯式排查，建立了详细台账。但是，在查找住户信息的工作中发现因为台账页数太多，想要从中寻找某一住户的信息耗时长，而且重点排查对象不够清晰明确，严重影响了社区疫情防控的工作效率。”福祥社区专员吕帅帅告诉北青报记者，他们想出绘制民情图的办法，就是把楼房制成平面图，一个小方格代表一户，社区根据台账，分别用红色、橙色、绿色等三种颜色和“卡通小人”等标记，在图中逐户进行标注，其中“绿色”代表没有出京且知晓情况的居民户，“橙色”代表离京返京户或离京未返京户，“红色”代表重点关注人员。“卡通小人”则代表独居、空巢、残疾、低保等特殊困难群体，对于这部分群体，社区每天都会电话了解他们的需求。

这张图并非一成不变。李德青表示，当居家观察户结束观察期或者某户居民身体情况出现变化时，民情图第一时间更新，做到疫情24小时动态监测。有了民情图，450户楼房居民的信息一目了然，为精准分类防控提供了可靠依据。

西城三井社区：信息表管好平房院落

同样是实施“封闭式管理”的平房区，西城区大栅栏街道三井社区在疫情防控中也有“妙招”，利用“三色”防控信息表和“三色”出入证，管好片区内的平房院落和居民。

取灯胡同东口是三井社区的一处出入登记口，昨天中午，值守人员喻涛拿着三种颜色的出入证说，未离京的本社区居民用的是绿色证，返京人员用的是黄色的，还有一种红色的是临时出入证，主要是方便一些独居老人的子女探望时使用。

北青报记者还注意到，三井社区的每个平房院外，都贴着不同颜色的信息表单。对此，三井社区党委书记李耕介绍，社区将院落按照红色、橙色、粉色三种颜色进行分类管理，“红色”代表这个院子有外来租户居住，并且有租户春节前离京；“橙色”代表院内有生产经营单位，并且也有离京的员工；“粉色”代表院内居住的都是本地居民，没有外来租户。他指着取灯胡同1号院前的一张红色信息表举例说，上面“离京人员”和“返京人员”一栏里都填写了数字“1”，说明这个院子有一个租户曾经离京，目前已经返京并在家隔离。

李耕表示，三井社区的外来租户占到辖区常住居民数的一半，社区的工作人员每天都会在信息表上填写最新的数据，这样就很方便掌握离京人员和返京人员的动态信息，督促返京人员做好居家隔离，同时也让社区的其他居民生活得更放心。

“三色”防控信息表的作用还不止这些，社区工作者通过不同颜色的表单，在开展工作时更有针对性。2月9日晚上，社工姚娜巡查中发现一家贴着橙色信息表的浴室悄悄开张了，她将情况及时上报社区。因浴室属于人员密集场所，第二天上午，社区工作人员上门对经营者进行规劝，很快浴室就关门停业了。

本组文/本报记者 李天际