国家卫健委：2月27日0—24时新增确诊病例327例 累计治愈出院26403例

人民网北京2月28日电（董童）国家卫生健康委于28日在官网发布的《截至2月27日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》(以下简称“情况”）称，2月27日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例327例，新增死亡病例44例（湖北41例，北京2例，新疆生产建设兵团1例），新增疑似病例452例。当日新增治愈出院病例3622例，解除医学观察的密切接触者10525人，重症病例减少394例。

情况显示，截至2月27日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例39919例（其中重症病例7952例），累计治愈出院病例36117例，累计死亡病例2788例，累计报告确诊病例78824例，现有疑似病例2308例。累计追踪到密切接触者656054人，尚在医学观察的密切接触者65225人。

湖北新增确诊病例318例（武汉313例），新增治愈出院病例3203例（武汉2498例），新增死亡病例41例（武汉28例），现有确诊病例36829例（武汉30179例），其中重症病例7633例（武汉6775例）。累计治愈出院病例26403例（武汉15826例），累计死亡病例2682例（武汉2132例），累计确诊病例65914例（武汉48137例）。新增疑似病例332例（武汉295例），现有疑似病例1989例（武汉1488例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例135例：香港特别行政区93例（出院26例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院8例），台湾地区32例（出院6例，死亡1例）。