有信心有能力有把握打赢防控阻击战

国家主席习近平2月27日在人民大会堂同蒙古国总统巴特图勒嘎会谈。

习近平欢迎巴特图勒嘎总统在蒙古国传统佳节白月节假期后的第一天就来华访问，并向蒙古国人民致以节日问候。习近平指出，当前，中国政府和中国人民正全力抗击新冠肺炎疫情，这当中得到了蒙古国政府和人民的宝贵支持和帮助。总统先生作为疫情发生后首位访华的外国元首，专程来中国表达慰问和支持，充分体现了总统先生和蒙方对中蒙关系的高度重视和对中国人民的深厚情谊，是中蒙两个邻国守望相助、同舟共济的生动诠释，我对此表示赞赏。

习近平强调，新冠肺炎疫情发生以来，中国党和政府高度重视，举全国之力，迅速采取最全面、最严格、最彻底的防控举措。我们成立了中央应对疫情工作领导小组，向湖北派出中央指导组，统一指挥、统一协调、统一调度，做到令行禁止。经过全中国人民团结奋战，疫情防控形势积极向好态势正在拓展。我们完全有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战。

习近平指出，中方坚持统筹疫情防控和经济社会发展，努力把疫情影响降到最低。我们根据不同地区疫情风险和防控形势，落实分区分级精准复工复产，抓好春季农业生产，切实保障基本民生。中国经济韧性强，内需空间广阔，产业基础雄厚，我们将力争实现今年经济社会发展目标任务，特别是抓好决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务。

习近平强调，中方秉持人类命运共同体理念，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。我们本着公开、透明、负责任态度，积极开展抗疫国际合作，得到世界卫生组织以及国际社会高度肯定和普遍认可。中方将继续同包括蒙古国在内的各国加强合作，共同有效应对疫情，维护地区和全球公共卫生安全。

习近平指出，中蒙是山水相连的友好邻邦。中方高度重视发展中蒙关系，始终将蒙古国作为中国周边外交的重要方向。中方愿同蒙方一道，巩固政治互信，加强共建“一带一路”合作，共同推动构建命运共同体，更好造福两国人民，为地区和平稳定发展作出贡献。

巴特图勒嘎代表蒙古国政府和人民对中国人民遭遇新冠肺炎疫情表示诚挚慰问，对中方坚持以人为本，及时建立联防联控机制，举国上下团结一心应对疫情并取得积极成效表示高度钦佩和赞赏。巴特图勒嘎表示，蒙中是全面战略伙伴，蒙古国人民对中国人民的遭遇感同身受，愿在这一艰难时刻与中国人民同舟共济。蒙方在国内发起“永久邻邦、暖心支持”行动，为支持中方抗击疫情募捐，得到蒙古国社会各界的积极响应。蒙方愿在此前已经向中方提供捐款的基础上，再向中方赠送3万只羊，以表达蒙古国人民的心意。相信在习近平主席坚强领导下，中国人民一定能够早日遏制疫情，战胜困难，完成既定经济社会发展目标，实现国泰民安。蒙方高度赞赏中方坚持的亲诚惠容周边外交方针，始终致力于发展同中方的睦邻友好和互利合作伙伴关系，愿同中方一道不断深化政治互信和相互支持，加强各领域合作，推动双边关系取得更大发展。

会谈后，巴特图勒嘎还向习近平递交了蒙方向中方赠送3万只羊的证书。

杨洁篪、王毅、何立峰等参加会谈。

据新华社