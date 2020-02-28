“组合拳”发力 激活稳增长新动能

近段时间，在抗击疫情的背景下，从中央到地方都将稳经济工作放到更加重要的位置，多地密集召开会议研究部署，细化复工任务时间表，全力推进复工复产，加快项目进度，开列年度投资清单，推出为企业降本减负举措，打出稳经济政策“组合拳”。

抗疫是暂时的，经济社会发展才是主旋律。17年前的非典疫情过后，中国经济在短暂的回落后出现了强劲反弹。目前，虽然全国疫情拐点尚未到来，但疫情蔓延势头得到初步遏制，防控工作取得阶段性成效。全国复工复产已经超过8成，中央也出台了财税金融等多项举措以便解决企业人流、物流和资金流等现实难题。抗疫情、抓生产、促发展一个都不能少的格局已经形成。

中国经济结构和2003年相比有了很大不同，百万亿元体量的中国属于中等收入国家，处于高质量发展的关键阶段，中国经济要实现强劲反弹更加困难。疫情过后的中国经济反弹需要自强而非外力。中国经济反弹的动力，除了传统的“三驾马车”拉动，还需要更多新动能。

中国是基础设施建设和制造业大国，曾经创造了投资拉动经济增长的全球传奇。但大投资也会带来产能过程和资金浪费，花钱买增长的副产品要用“三去一降一补”的供给侧结构性改革去消疴。疫情过后，传统的撒钱投资模式不可持续，但建大楼的钱可以用来建学校、医院和文化设施，补上教育文化和公共医疗设施的短板。

消费已经成为拉动经济增长的主引擎。受疫情影响，第一季度的消费和整个第三产业都会受到影响，线上消费受阻于物流但影响略小。因此，和17年前的非典疫情相比，互联网经济是当年没有的优势。第一季度的消费动力，有赖于线上消费来支撑。

出口结构发生了根本变化，受制于贸易保护主义的影响，中国对美出口减少，对“一带一路”沿线国家和地区出口增多。但中国第一大货物贸易国的地位不改，中国依然是拥有最高外汇储备的国家。外贸出口需要新动力，中国服务贸易依然存在逆差，补上服务贸易的短板成为当务之急。

疫情也激活、强化了疫后经济反弹的新动能。一是疫情让互联网办公、视频连线和“互联网+服务”从线下补充变成了线上常态。这有效降低了制度化和行政化成本，提升了行政效率和服务质量，也有助于提升国家治理体系和治理能力的现代化。线上公共治理和服务，能够提升市场主体的竞争力，对疫后经济反弹具有促进作用。

二是线上的生活服务、在线医疗、办公学习、消费娱乐等等得到了飞越式发展，数字经济进入新常态。随着5G商用的普及和终端设备的投入，中国数字经济将从“互联网+”升华到“人工智能新时代”，中国数字经济的规模和质量将有更大幅度提升。

三是疫情让资本市场得到投资者真切的关怀。如果说2月3日沪深两市正常开市体现了中国资本市场的自信，中国释放1.7万亿流动性更体现了中国救市的决心，“宅在家”的股民们则有了心平气和参与股市的机会。沪深两市一路走高，也折射了投资者对中国的信心。

四是中央各部门纷纷出台财税金融措施，解决市场主体的人流、物流和资金流难题，特别是解决中小微企业的融资难融资贵痼疾。中小企业有活力，不仅缓解了就业压力也激活了市场活力，经济反弹也就有了保障。

总之，疫情后的经济反弹动力，不仅来自传统引擎，而且需要新业态赋能，还要补上制度短板和堵上治理漏洞，多措并举才是应有之义。