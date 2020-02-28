多些风雨同舟 少些恣意抹黑

新华社记者 乔继红

中国人民全力抗击新冠肺炎疫情、全球疫情防控形势更趋严峻之时，美国一些政客不是想着如何帮助抗击疫情，而是不分是非地无端指责，恣意发表污蔑抹黑中国的言论，与当下呼唤国际合作的全球抗疫舆论场背道而驰、格格不入。

从疫情暴发以来，美国个别政客的“风凉话”就不绝于耳，从商务部长罗斯鼓噪疫情推动制造业回流论，到参议员汤姆·科顿抛出“病毒阴谋论”，再到国务卿蓬佩奥近日妄称中国和伊朗信息披露不透明，甚至亲自为针对中国疫情发表歧视文章的媒体张目……种种不负责任的言论，有损中美互信与合作，无益于全球携手抗疫的付出和努力。

目前，全球疫情发展出现新变化。据世界卫生组织数据，25日中国境外确诊病例数首次超过中国境内。韩国、意大利和伊朗等国确诊病例快速增加，美国则出现首个不明病源的确诊病例，美国内民众忧虑情绪急剧上升。连日来，美股接连大跌，美联储主席耶伦警告，疫情国际扩散可能使美国经济陷入衰退。

病毒不分国界，人类命运与共。突如其来的疫情再次提醒我们，当今时代，传统安全与非传统安全相互交织，局部问题和全球问题彼此转化，任何国家都不可能独善其身，各国利益紧密相连，助人亦是助己。唯有携起手来加强合作，维护人类共同利益，才是符合自身利益的理性选择。

美国作为发达国家，医疗科研实力雄厚，应对公共卫生危机经验丰富。面对全球疫情新局面，美国更应展现其优势，推动国际合作共同抗疫，世界也希望看到美国与抗疫“第一战场”的中国加强合作，在疫苗研发、遏制疫情和协调全球公共卫生政策等方面，共同为人类健康福祉展现担当，为全球注入更多正能量。

疫情发生以来，中方对同美方开展合作一直持积极、开放态度，中美卫生健康部门保持密切政策沟通，及时相互通报疫情信息，部长间以通话、通信等方式就疫情防控开展交流；中美疾控、医学科研技术部门及中美科学家也一直保持多种形式的技术交流。美国总统特朗普在多个场合对中方在疫情防控中的透明姿态表示赞赏。在26日举行的记者会上，特朗普再次称赞中国抗击新冠肺炎疫情的努力，并表示正在和中国合作。

从以往经验看，每当遇到全球公共卫生领域的共同挑战，如非典、埃博拉和甲型H1N1流感等疫情，中美都能携起手来，共同应对威胁。美国智库卡内基国际和平基金会近日发文认为，新冠肺炎疫情再次为中美加强合作提供契机，“不管出于人道主义还是国际道义，两国都有充足理由超越分歧加强合作”。

疫情发生以来，相比于一些美国政客的冷言冷语、麻木不仁，美工商界、友好团体、民间组织等却展现了暖心的温度。从美国企业对华援助总额在外国企业中名列前茅，到美国大量慈善组织、民间机构和专家友人为中国捐赠医疗防护物资、筹措援助资金、提供技术支持，再到美国小学生唱起《你笑起来真好看》为武汉加油……每一份温暖传递的都是两国人民的深厚情谊，也厚植着两国政府加强合作的民意基础。

全球化深入发展的今天，全球流行病防控不只是人道主义问题，也直接关系着包括经济发展、社会稳定等因素在内的国家综合安全利益。“我们是否可以携手并肩对付一个共同且危险的敌人？还是我们任由恐惧、怀疑和非理性左右，四分五裂？”不久前，世卫组织总干事谭德塞在慕尼黑安全会议上的发问，值得每一个国家深思。

每一次灾难，理应成为推动人类团结的“焊接剂”，而不是煽动族群对立的“摩擦点”。面对这次新冠肺炎疫情，每一个国家都应少些隔岸观火，多些风雨同舟，携起手来，共克时艰，共同呵护好人类赖以居住的星球，共同建设好荣损与共的地球村。