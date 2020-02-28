保持清醒头脑 堵住防控漏洞

疫情防控到了最吃劲的关键阶段，北京疫情防控形势依然严峻复杂，输入性风险、聚集性风险等依然较大。北京市推动机关事业单位干部下沉，建立派出单位与社区村“一对一”结对帮扶机制，夯实了基层疫情防控力量，有利于解决返京人员较多社区村防控人员不足的问题，及时堵住城市管理和城乡治理中的防控漏洞。

2月27日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委组织部有关负责人介绍了市级机关企事业单位干部下沉参加社区村疫情防控有关情况。前期推动干部下沉一线，从区级机关企事业单位选派5.1万名干部下沉社区村，近日又选派1.9万名干部，下沉干部总数达7万余名，实现全市7120个社区村全覆盖，每个社区村都至少有一名区直机关干部、一名街道乡镇干部、一名社区卫生服务专业人员全天候派驻。

当前，全国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，经济社会发展加快恢复。疫情防控到了最吃劲的关键阶段，北京疫情防控形势依然严峻复杂，输入性风险、聚集性风险等依然较大。昨天北京通报了一起输入性单位聚集性疫情，确诊11例新冠肺炎病例。近日还发生了湖北武汉刑满释放并确诊为新冠肺炎患者进京一事，有关部门已就可能存在的防控漏洞展开全面调查。近期出现的一些情况提醒我们，要始终保持清醒头脑，紧绷疫情防控这根弦，一点马虎不得、大意不得、松劲不得。

北京选派7万余名干部下沉社区村抗疫一线，是堵住基层疫情防控漏洞的重要力量。目前，北京仍有一些物业服务、人防物防较差甚至阙如的小区、院落、楼栋等，这些住宅区平时大多在环境卫生、故障报修等方面存在问题，当前更容易成为疫情防控盲点。此外，北京还有一些城乡结合部人口倒挂村和外来人口集中社区村，这些地区仍有大量未返京人员，需要时刻关注其动向及状态。

此次北京市推动机关事业单位干部下沉，突出单位精准对接，建立派出单位与社区村“一对一”结对帮扶机制。大量下沉干部实现全市社区村全覆盖，夯实了基层疫情防控力量，有利于解决返京人员较多社区村防控人员不足的问题，及时堵住城市管理和城乡治理中的防控漏洞。

在当下疫情防控关键阶段，尤其要重视有关单位、企业的后勤、保洁、餐饮、保安等人员管理问题，堵住疫情防控的“灯下黑”漏洞。一些单位、企业主体责任落实不力，存在侥幸心理，没有掌握员工健康状况。一些单位认为保洁、保安等不是在编人员因而疏于防范，这种疏忽导致本应成为防控堡垒的地方，恰恰成了防控的软肋。

近期北京发生的外省输入性单位内部聚集性疫情深刻警醒我们，每一个单位、企业都是防控工作主体，要做到守土有责，严格对所有员工的监测管理，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。目前疫情防控工作依旧紧迫，所有单位、企业都不能有任何麻痹思想，要全方位无死角地对有关工作进行再排查、再完善，堵住一切可能存在的防控漏洞。

随着复工复产逐步提速，返京人员越来越多，复工企业越来越多，北京疫情防控工作还要堵住随时可能出现的各类风险漏洞。企业复工复产服务便利度要提高，每个企业也要进一步压实疫情防控责任。有关部门应加强点对点检查，及时发现问题，帮助企业解决防疫难题，妥善做好防疫服务工作。每一个园区、每一栋楼宇、每一家企业、每一个工地，都应从紧从严抓小抓细，及时堵住生产经营过程中可能出现的疫情风险源。

首都经济社会发展各项工作要抓紧，加强疫情防控更不能有丝毫松懈。每一个风险源都可能是疫情导火索，每一个漏洞都可能导致疫情再次暴发。全市各部门单位、企业和市民都有责任做好防控工作，严防盲区死角、严防死灰复燃、严防疫情扩散蔓延，确保打赢疫情防控北京阻击战。