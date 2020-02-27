我是一名党员 我只想尽我所能为抗击疫情做点实事儿

2020年的春节伊始，一场突如其来的疫情，牵动着亿万人民的心。共产党员史鸿燕得知石景山区要组建新冠肺炎定点收治医院的消息时，她立刻向院领导递交了“请战书”。领导考虑到她六个月大的儿子需要照顾，婉言拒绝了她的请求，当她再次向领导表示：“不用考虑我的哺乳期，我是一名共产党员，又有抗击非典的工作经验，我必须上，请领导批准我的请求，我只想尽我所能，为抗击疫情做点实事儿”。

史鸿燕随即就投入到抗击疫情的各项准备工作。整理病区、病房以及所需的医疗器具。

石景山区定点医院的医务人员，来自区内7家医院。作为防护组的组长，带领防护组两天内完成了（清洁区、污染区和半污染物，医务人员通道和病人通道）的清洁、整理，并参与制定各项工作流程及应急预案，同时完成了医生、护士、医技人员和工勤人员的防护培训。

为达到所有人员零感染的目标，耐心细致地对安保人员、污水处理人员、氧气置换人员进行强化培训，亲自带领大家一遍遍地熟悉各通道的行走路线。

医务人员的刷手服需要后勤人员清洗，工勤人员又人手不足。正当护士长为此发愁时，她又主动承担起刷手服的清洗消毒工作，为一线人员，穿上清洁、安全的衣服提供有力保障。

当年轻的90后，第一次穿上了防护服时，不免忧虑和紧张，她主动请缨：“我去过一线，有经验，我在，她们才能踏实，我看着她们上完第一个班，我会踏实”。质朴的言语激励着队员们。大家有了“主心骨”，也放松了心情。

患者来了，她引领着患者走进病房，给患者做入院健康指导。安抚他们忧郁的情绪，打消他们的顾虑。在她的带领下，两名年轻的护士迅速进入工作状态，顺利地完成了当天的收治工作。

在疫情防控一线，像这样的医护人员还有很多，她们是白衣天使，更是坚强的战士，团结一心、众志成城！病毒的阴霾一定会驱散，春日的暖阳一定会早早到来！