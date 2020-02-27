复星医疗启动“互联网+”医疗服务

今天，复星医药集团旗下复星医疗集结旗下10多家医院近500位医生，全面启动“互联网+”医疗服务。2月27日至2月29日，每天8:30-17：30，复星医疗线上免费义诊活动将持续3天，用户可扫描二维码直接进入微信小程序及app内即可进行线上免费问诊。

成员医院“全打通”，专家“全上线”

自疫情发生以来，减少外出、少去医院等防疫举措，在有效抗疫防疫的同时，也让有就医需求的患者“出入两难”。复星医疗集团关注到了疫情“中后场”广大百姓的问诊需求，随即调动全集团医疗专家资源，火速上线义诊服务。

为了更好地提升用户的线上看病体验，提供更全面的科室选择及医疗资源，发挥自身线下成员医院的优势，复星医疗集团决定整合集团优质医院渠道，汇集各家医院明星科室及优秀专家资源，自2月27日开始，连续三天开展网上“义诊”活动，用户可以通过扫描二维码进入医院微信小程序或APP的问诊页面进行线上问诊。参与本次全平台在线义诊的复星医疗集团成员医院包括：佛山禅城中心医院、徐矿总院、徐矿一院、徐矿二院、徐矿三院、深圳恒生医院、岳阳广济医院、温州老年病医院、宿迁钟吾医院、安徽济民肿瘤医院、珠海禅诚医院、武汉济和医院、上海卓瑞门诊、北京星宜门诊、小星医生等10多家医院及诊所。

届时，将有近500位医疗专家在线出诊，其中包括复星专科联盟骨科主任委员谢大志院长，世界中医联合会高血压专业委员会会长、国家重大保健会诊组专家杨传华院长，享受国务院政府特殊津贴专家，中华医学会第24届理事会理事朱健华院长，此外还有近70位教授、副教授级主任医师，专业范围涵盖30多个科室，以慢性病、常见病的专家们实时在线，解决患者的问诊需求，同时为线下安全就诊，提供指导和建议。

禅医线上问诊，足不出户3小时拿到药

作为广东省首批57家开设发热门诊的互联网医院之一，禅医互联网医院已经于1月30日上线“禅医好医生”在线免费问诊服务，每日约10名发热门诊专家在线为出现发热的患者及家属们提供专业咨询解答，目前累计已有60位医生上线。目前，禅医互联网医院线上日均问诊量占佛山全市互联网医院问诊量的10%。从线上问诊、医生出具处方、医保支付、到线下配送药品到家，整个过程最快3小时内全部完成。