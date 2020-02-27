高质量春耕，为夏粮丰收播种希望

【抗疫复工两手硬 这些地方这样做】

眼下，全国从南到北陆续进入春耕备耕和春季田管时节。亿万农民不误农时、抢抓农时忙春耕，为夏粮丰收播种希望。

一年之计在于春。今年是决胜全面建成小康社会的收官之年，保持农业农村发展稳定、打赢脱贫攻坚战尤为重要，春耕备耕意义特殊。农业农村部部长韩长赋表示，春播粮食面积占全年的一半以上，打好春季田管和春耕备耕这场开年关键一战，粮食再夺丰收、农民持续增收就有了坚实基础。

科技春耕——农技人员“点对点”服务送到家

平整土地、覆盖地膜、培土压膜……在江西定南县天九镇石盆村，200多亩的五指毛桃中药材种植基地，一派春耕繁忙景象。“近年来中药材市场火爆，为抢抓农时，我们迅速组织工人进行春耕。”基地负责人钟永全说，为帮助我们做好春耕，县农技人员到基地进行种植指导，为耕种提供技术保障。

为加强技术指导，定南县农技骨干组建“防疫春耕服务队”、党员干部组建“党员先锋队”，一边做好疫情防控，一边为农户在农机服务、种子选配、农技帮扶等方面提供点对点服务。

而在山东诸城，线上服务方式让技术指导安全又便捷。2月25日，诸城市农村农业局农技专家王德高，通过微信视频为蔬菜种植大户王清富种植的蔬菜找出“病灶”，并开出“方子”。王清富很高兴，“有专家在手机微信里为俺单独讲解，方便又及时，解了俺的燃眉之急”。

诸城市农业农村局局长韩明光说：“采取网上办公、线上服务、视频培训、微信平台远程指导等形式，让农技专家的‘一张嘴，两条腿’，变为指尖上‘零距离’指导，为春季农业生产解决了很多实际问题，很受欢迎。”

有了技术指导，农民们种地变得有的放矢。在黑龙江，为扩大科技培训效果，农业部门组织全省16个产业技术协同创新推广体系、17名首席专家和480名科研推广专家，通过微信推送、专家视频讲解、“快手”直播、电视栏目讲座等方式，全方位开展远程农业技术培训及指导服务，其中，玉米种植技术科普动漫累计点击量超过了81万次。

高效春耕——“田保姆”集约服务春耕春管

在河北省南和县大郝村的万亩示范方麦田里，来自山东省供销社农业服务公司的农机手李久合忙着查勘苗情。“我们和村民签订了协议，全面托管了农田从种到收的业务，这么大的种植量，还得靠农机呀！”李久合说，他干了26年的农机手，驾驶的联合收割机都换5代了，越来越先进。

2月中旬，东北大地还在封冻中，但在防控疫情蔓延的同时当地农户已在谋划春耕备耕。黑龙江兰西县农业农村局引导农业社会化服务组织与小农户进行线上对接，组织开发了农业生产托管服务平台，利用网络签订服务合同，农户实现了“不见面就能签约、不出门就能种地”。

截至目前，全县村集体股份经济合作社、农机合作社、种植合作社带头人已经与农户达成50万亩耕地的托管服务意向。通过统一集中服务和规模经营，预计将减少近10万人次的农业生产人员流动。

随着农村土地“三权分置”制度改革的深化，我国农村土地流转规模越来越大，为土地规模化经营提供了条件，以“田保姆”为特征的土地托管服务，在方便农户的同时不断提升着我国农业的集约化水平。

面对新冠肺炎疫情，“田保姆”的优势越发明显。“春耕生产中，农资的高效流通、农业技术的推广、社会化服务的落地，离不开高素质农民的参与。”中国社科院农村所产业经济室主任刘长全说，所谓高素质农民，既包括农业企业负责人、农民合作社带头人等新型主体，也包括了返乡下乡从事农业的农民工、退伍军人等。在春耕生产中，他们积极提供农业社会化服务，依托“统一整地、统一购种、统一购肥、统一播种、统一管理”的服务模式，提高了农业生产效率，有效减少了人员流动。

智慧春耕——机械化补上农业生产短板

春耕备耕忙，农时不等人。

在广西崇左江州区新和镇孔香万亩甘蔗基地，一架植保无人机飞越上空喷洒农药，与其相关联的电脑上清晰显示出蔗苗的密度、长势等信息。基地负责人劳中运打开手机App，输入指令，水肥一体化灌溉便开始进行。“有了‘智慧农机’，5个人就可以管理万亩蔗地，还能节约20%的肥料、30%的水，真是一举多得。”劳中运说。

而在黑龙江，北大荒集团九三分公司嫩江农场借助搭载北斗导航系统的航天智慧农业系统，精准控制播种机自动匀速播种、施肥，将每千米行驶误差控制在2厘米以内。目前，北大荒集团的所有农机都配备了卫星定位自动导航驾驶系统、智能数据监控和传输系统，一台收获机24小时就可以作业1200亩。

农机化在春耕备耕中大显身手，成为今年春季农业生产的主旋律。农业农村部农情调度表明，今春全国投入大中型拖拉机、耕整机、工厂化育秧设备、高速插秧机、宽幅精量播种机等各类农机具预计达到2000万台套以上。预计今年投入春季农业生产的植保无人机超过3万台，北斗定位无人驾驶拖拉机及配套精准作业农机具超过2万台套。

“长期以来，农业基础薄弱，农民种田面朝黄土背朝天，农业机械化是亿万农民的渴望，也是农业生产的重要短板，如今通过机械化和信息化，这个短板在渐渐补齐。”中国人民大学农业农村发展学院教授孔祥智说。（本报记者 李慧）