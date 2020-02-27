未来两周是日本防控疫情关键期

近日，新冠肺炎疫情在日本持续扩大。目前日本国内多个地区零星出现了感染路径不明的感染者，部分地区还出现了小规模的聚集性感染。截至2月26日零时，日本18个都道府县累计确诊病例达到157例，“钻石公主号”上确诊病例691例，乘坐包机从武汉回日本的人中感染病例14例，共计862例感染病例。鉴于无法确定感染路径的患者正在增加，日本首相安倍晋三表示，“对尽早终结感染流行来说，目前是极为重要的时期”。

据日本媒体报道，制定日本国内新冠肺炎对策的政府专家会议24日发布意见称，“今后一两周是疫情急速扩大或者平息的关键时刻”。意见指出，即使在近距离接触中没有咳嗽或打喷嚏，也不能否定传染风险。此外，为了避免再次发生聚集性感染，要求尽量不要参加多人集会。事实上，日本国内对政府防控力度的质疑之声近期持续高涨。受此影响，安倍内阁支持率明显下跌。据共同社本月15日、16日的舆论调查显示，安倍内阁的不支持率达46.1%，比上一次调查时上涨了9.4个百分点。

由于疫情发展迅速，日本政府25日上午公布了《新型冠状病毒传染病对策基本方针》，将其作为日本今后一段时间防控工作的指导文件，并表示目前日本疫情已经由输入型转为国内多发局面，部分地区出现小规模聚集性感染。该方针同时称，“在很多案例中，即使罹患（新冠肺炎）也都是轻症，可治愈。在重症比例方面，新冠肺炎并非致死率极高的传染病，但风险高于季节性流感。特别是老人和基础病患者重症化风险较高”。民众在出现发烧等症状时，要避免外出；在患者持续增加的区域，居民尽量不要外出；而在感染人数大量增加的地区，为确保对重症患者的治疗，建议轻度症状的患者居家静养。在医疗服务方面，基本方针指出，在患者大幅增加的地区，普通医疗机构也可接诊收治。而慢性病患者，可通过电话远程诊断的方式开具治疗慢性病的处方药物。

为了抑制患者增加速度，日本政府自2月25日起推出了促使通勤避开拥堵时段的举措。安倍晋三敦促企业采取错峰上下班和居家办公。日方还宣布将向患者集中的地区派遣专家团队，25日已向北海道地区派出团队。

鉴于新型冠状病毒疫情蔓延，日本职业足球联赛宣布推迟截至3月15日计划举行的94场正式比赛，再次举行时间待定。而3月8日开始的日本相扑协会春季赛事，正在讨论是否取消比赛或采用无观众方式进行比赛。日本职业棒球联赛也于26日召开临时会议，磋商是否举行揭幕战。据日媒报道，2月29日、3月1日在东京巨蛋举行的巨人队与养乐多燕子队的两场棒球比赛将以无观众方式进行。

针对学校疫情的防控对策，日本文部科学大臣萩生田光一表示，如果一所学校暴发疫情，同一地区未出现确诊患者的学校也要考虑全校或全班停课。日本文部科学省要求各教育委员会等对疑似感染的儿童和学生进行休养指导，还要求教室勤换气和做好温度湿度管理。如果确诊感染，各地区可讨论让学校停课，学校也可以在出现多名感染者时自行决定是否停课。（本报驻东京记者 张冠楠）