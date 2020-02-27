“益气清瘟颗粒”通过安徽药监局应急审批
为迅速迎战疫情，经安徽省药品监督管理局紧急审批，允许安徽医科大学第一附属医院委托安徽华润金蟾药业股份有限公司生产“益气清瘟颗粒”，用于疫情防控应急使用，要求委托双方应加强质量管理，保证产品质量。
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