国家卫健委：开展七项服务 缓解湖北和武汉地区线下诊疗压力

人民网北京2月27日电 国家卫生健康委员会疾病预防控制局26日于官网发布《关于开展线上服务进一步加强湖北疫情防控工作的通知》（以下简称“通知”）称，当前疫情防控工作正处在关键阶段，湖北省特别是武汉市依然面临新冠肺炎患者集中、医疗卫生资源紧张、一线医护人员工作强度大等突出问题，亟需拓展线上服务空间。对此，通过加强远程医疗服务、推进人工智能服务、提升中医诊疗服务、开展心理援助服务、规范网上诊疗服务、拓展对口支援服务、强化技术保障服务等7方面内容，拓展线上服务空间，缓解线下诊疗压力，构建线上线下一体化服务模式。

通知显示，七项服务内容具体如下：

加强远程医疗服务。依托国家远程医疗与互联网医学中心（中日友好医院），联合全国部分医院远程会诊平台，搭建重点面向湖北新冠肺炎重症、危重症患者的国家级远程会诊平台，组织呼吸科、感染科、急诊医学科、重症医学科、精神（心理）科、中医科等临床专家资源，对接湖北省级统一平台，义务为全省新冠肺炎医疗救治定点机构提供远程视频会诊、远程影像诊断、远程查房等服务，同时提供针对其他疑难病症的远程医疗服务，满足疫情救治和群众医疗急需。

推进人工智能服务。依托中国医师协会等学术团体，组织抗击新冠肺炎远程医疗和人工智能专家组，集聚多方专家资源，通过健康湖北“问诊一点通”在线平台，为患者义务开展线上医疗咨询服务。通过中国医师协会智慧医疗专委会，牵头组织为湖北提供针对新冠肺炎防治的智能自测评估、智能预检分诊、智能辅助诊断等智能医疗应用，义务开展针对新冠肺炎的远程多学科会诊、远程影像联合判读、协同治疗等服务，构建新冠肺炎社区疫情智能监测防控体系。

提升中医诊疗服务。依托中国中医科学院、北京中医药大学等中医药专家资源，利用服务于一线救治的中医临床信息管理平台和面向全国开放的大众版“新冠肺炎疫情防控中医药服务平台”，重点为湖北提供针对新冠肺炎的中医药防治知识、自我症状风险评估、线上中医药咨询等服务。鼓励中医医院面向湖北基层医疗机构提供方便实用的中医远程会诊、远程查房等服务，并通过中医馆健康信息平台，结合国家发布的诊疗方案，运用中医理论进行辨证论治，指导基层医生制定中医治疗方案。

开展心理援助服务。依托中国疾病预防控制中心精神卫生中心（北京大学第六医院）线上咨询平台，联合国家精神心理疾病临床研究中心网络成员单位、中国科学院心理研究所等高水平专业机构，组织精神卫生、心理治疗、心理危机干预等专家，借助“互联网 ”技术手段，重点为湖北患者、医护人员和疫情防控一线工作人员开展网络心理服务和专业培训指导。充分发挥“健康中国”、省级全民健康信息平台、“12320”等现有网络平台和心理服务热线作用，向受疫情影响的人群有针对性地提供7×24小时心理援助服务。鼓励符合条件的网络心理服务平台，针对疫情防控提供相关公益服务。

规范网上诊疗服务。依托国家卫生健康委网站等官方渠道，集中汇聚并发布已经注册审批的互联网医院、互联网诊疗平台及相关医院网站的服务链接。鼓励各地充分发挥互联网医院、互联网诊疗的独特优势，重点面向湖北患者在线开展部分常见病、慢性病复诊及药品配送服务，及时回应和满足当地群众基本就医需求。鼓励优质互联网医疗平台对接湖北省需求，协调在固定社区门口集中投放药品，解决群众居家观察期间买药不便问题。

拓展对口支援服务。依托各对口支援省份现有的远程医疗平台，构建实地支援和远程支援相结合、线上线下服务一体化的帮扶体系，延伸为湖北省内对口帮扶市（州、林区）提供远程会诊、远程影像诊断、防治指导等服务，借助信息技术下沉专家资源，提升远程对口支援能力。鼓励各对口支援省份和全国有条件的地区，运用互联网诊疗咨询平台开辟湖北绿色通道，开展针对新冠肺炎的线上免费咨询、健康评估、健康指导、健康宣教、就诊指导、心理疏导等服务，弥补湖北线上医疗健康服务力量的不足，通过线上线下衔接配合，有序分流实体医院发热门诊压力。

强化技术保障服务。依托中国互联网协会等行业组织，倡导互联网企业等社会力量为湖北疫情防控提供人力、技术、物资等多方援助。鼓励符合条件的互联网企业充分发挥技术和平台优势，为湖北省域内医疗机构开展医疗健康服务提供技术支持，特别是对各类重点医疗机构和新建方舱医院提供网络技术安全环境支撑。通过中国信息通信研究院搭建数字健康资源供给对接平台，整合国内5G智慧医疗、远程医疗网络、移动健康APP、网络安全等资源，协调相关企业义务为湖北新冠肺炎医疗救治定点医院、方舱医院及其他防控机构提供信息技术解决方案、高速网络环境、信息技术产品以及网络安全保障，并建立与湖北的防控物资对接渠道，支撑主管部门防护物资调配。（董童 实习生严陈琛）