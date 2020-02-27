国家卫健委：2月26日0—24时新增确诊病例433例 累计治愈出院32495例

人民网北京2月27日电（董童）国家卫健委于27日在官网发布的《截至2月26日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例433例，新增死亡病例29例（湖北26例，北京、黑龙江、河南各1例），新增疑似病例508例。当日新增治愈出院病例2750例，解除医学观察的密切接触者12823人，重症病例减少406例。

情况显示，截至2月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例43258例（其中重症病例8346例），累计治愈出院病例32495例，累计死亡病例2744例，累计报告确诊病例78497例，现有疑似病例2358例。累计追踪到密切接触者652174人，尚在医学观察的密切接触者71572人。

湖北新增确诊病例409例（武汉383例），新增治愈出院病例2288例（武汉1535例），新增死亡病例26例（武汉19例），现有确诊病例39755例（武汉32392例），其中重症病例7984例（武汉7049例）。累计治愈出院病例23200例（武汉13328例），累计死亡病例2641例（武汉2104例），累计确诊病例65596例（武汉47824例）。新增疑似病例403例（武汉341例），现有疑似病例2019例（武汉1459例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例133例：香港特别行政区91例（出院24例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院7例），台湾地区32例(出院5例，死亡1例)。