“网上超市”让农产品直达餐桌

“吭哧吭哧”喘着粗气，连搬五筐黄瓜、三筐西红柿摆在大棚外，排成一列……2月16日早晨，在山东省聊城市茌平区贾寨镇邢胡刘村，记者被菜农刘景虎的气势镇住了。

“350斤黄瓜、300斤西红柿，黄瓜每斤3.1元、西红柿每斤4.6元，昨天就预订了！”刘景虎告诉记者，多亏了茌平田园汇电子商务有限公司，不然今年赔大了！1月27日，刘景虎家“头茬”黄瓜上市，恰遇聊城第3例新冠肺炎确诊，蔬菜滞销，黄瓜每斤8毛钱都没人要。但生鲜电商“田园汇”公司却通过网络渠道以每斤2元下单并上门收购，帮他挺过三天“低谷”。此后价格回升，“田园汇”又连续20天以市场价下单，万把块钱稳稳进了刘景虎腰包。

其实，“菜篮子”的另一端也不轻松：2月5日，茌平城区所有小区开始实行24小时封闭管理，凭证出入、实名登记、测量体温，出去怕“惹麻烦”，不出去又没菜吃，两难啊！

“疫情之下，还是少不了卖菜买菜；破解‘买菜难’‘卖菜难’最好的办法是产销对接！”1个小时后，从茌平驱车80多里地赶到邢胡刘村的“田园汇”采购经理张长青深有感触地说。

据了解，早在1月26日，“田园汇”就与以主营生活日用品的茌平供联汇通电子商务有限公司联手，开起了“网上超市”：组建起12个微信群，每群会员500人，每日“线上”接单下单，次日“线下”采购配送；会员点击进入就能看米面粮油等生活日用品的品牌、规格、单价以及蔬菜种类、价格、供货基地等详细情况，输入姓名、地址、联系电话，可直接付款下单；接单后，统计专员进行汇总，采购经理负责联系供货基地，再经分拣、包装，交由配送中心配送。

茌平区政府也没当“甩手掌柜”。为让“菜篮子”更充实，区里专门给“田园汇”协调了300万元“抗疫应急贷”，用于生鲜蔬菜采购；帮忙联系贾寨镇耿店村、菜屯镇林场村等10大蔬菜基地为“田园汇”保障货源……

据悉，目前茌平区的“网上超市”已发展会员6000余人，每天进出蔬菜5吨以上，帮助10大蔬菜基地的100多位生产者与2万余消费者实现精准对接，疫情之下全区“菜篮子”产销顺畅、价格平稳。