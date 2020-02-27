喝果汁不能代替吃水果！果汁含糖量太高了

在我们的日常生活中，很多人都喜欢把水果榨成果汁喝，除此之外，还可以在商店直接购买，不仅美味可口，还方便快捷。那么，喝果汁和吃水果的营养效果一样么？

其实，和新鲜水果相比，果汁在制作的过程中会损失水果中原有的膳食纤维，其原因是因为在榨汁的过程中，水果中的不溶性膳食纤维会保留在榨掉的残渣中。

除此之外，水果中的部分维生素C和抗氧化物质也会在榨汁过程中被氧化。这是因为，在榨汁的过程中，高速旋转的刀片会把大部分果蔬细胞破坏，其中的营养素会溶解到果汁中，例如钾、花青素等物质。但是，与此同时，具有生物活性的酶也会溢出来，从而破坏部分营养素。其中，维生素C的损失率有时候可高达80%。

其次，人们在市场上购买的果汁基本上都被添加了糖分，含糖量相对较高，不利于人体的健康。一般情况下，一瓶225毫升的果汁含有的糖分相当于5.5块方糖，每块方糖重量在4.5克到5克之间。而水果的含糖量在10%左右，例如苹果12.3%、鸭梨10%，以含果糖为主；桃子10.9%、柑橘11.5%，以含蔗糖为主；葡萄9.9%、草莓6%，以含葡萄糖和果糖为主。

但是在果汁中，增加的这部分糖分无疑是来自于外部添加，这种添加的糖属于游离糖，这不同于在完整蔬菜和水果里面的被细胞包裹的糖。水果自身的糖分也在榨汁的过程中，因为破坏了细胞壁，从而变成了游离糖。

过度摄入糖分不利于人体健康，会增加人们患心血管疾病的概率，同时还会引起人体免疫力下降。世界卫生组织建议人们每天摄入的糖分最好低于25克，对于患有疾病的人来说更是如此，糖尿病患者、肝病患者最好不要饮用果汁或者高糖饮料。总而言之，为了身体健康，大家还是要多吃水果，少喝果汁。

受访专家：北京医院营养科副主任营养师丁丽丽