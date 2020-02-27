国家粮食和物资储备局部署东北地区秋粮收购
26日，国家粮食和物资储备局下发《关于新冠肺炎疫情形势下进一步做好东北地区秋粮收购工作的通知》，将东北地区2019年中晚稻最低收购价预案执行截止日期延长至2020年3月31日，并要求做好秋粮收购工作。
通知要求，东北地区各地要严格落实粮食安全省长责任制，统筹抓好科学防控和秋粮收购工作。必要时可出台省级临时收储等措施，坚决守住农民“种粮卖得出”的底线。要组织各类市场主体尽快复工复产，开展市场化收购，支持引导有条件的企业努力扩大收购，强化粮食产销合作，既缓解本地售粮压力，又保障南方销区省份用粮需求。（记者杨召奎）
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