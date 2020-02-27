战疫最前沿
中国—世卫考察组外方组长：
世界未准备好遏制新冠肺炎疫情 应吸取中国经验
法新社报道称，中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组外方组长、世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德25日说，在遏制新冠肺炎疫情方面，世界“根本没准备好”。他敦促各国吸取中国的经验。
——来源：参考消息网
美国《时代》周刊报道武汉志愿者：
“我只是认为这是我需要做的事情”
在自己的家乡武汉暴发新冠肺炎疫情之前，30岁的文身店老板布莱克·陈（音）从来没有做过志愿者，但他这一次迅速挺身而出。他对本刊记者说：“只有我们年轻人才会冒险出门。我们的朋友，尤其是我的客户，都支持我们的做法。我父母让我不要去，但我知道，如果我不帮忙，我会后悔的。”
对一些志愿者来说，采取行动几乎是一种本能。一位要求不具名的32岁女性志愿者说：“我没想太多。我只是认为这是我需要做的事情。”
——美国《时代》周刊网站
巴西一男子新冠病毒检测呈阳性
若确认将为南美首例
据巴西卫生部25日说，一名最近到过意大利的圣保罗居民新冠病毒检测呈阳性。根据世界卫生组织的数据，若确诊，这可能是南美洲首例新冠病毒感染。这名61岁男子2月9日至21日曾到过意大利伦巴第。
——英国广播公司（BBC）
美国旧金山市宣布进入紧急状态
据美国《国会山报》报道，美国旧金山市市长伦敦·布里德周二（25日）宣布该市进入紧急状态，原因是人们对新冠肺炎暴发感到担忧。
报道称，布里德在一份声明中说，尽管旧金山还未出现新冠肺炎确诊病例，但“全球形势正在迅速变化，我们需要加强准备”。
据据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）最新消息，美国卫生与公众服务部长亚历克斯·阿扎证实，美国新冠肺炎确诊病例已达57例。
——环球网
（本报编辑 石畅、韩维正整理）
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