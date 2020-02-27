66万农民工“点对点”返岗复工
据人社部消息，由人社部、公安部、交通运输部、卫生健康委、国家铁路集团等5部门成立的协调小组，推进农民工返岗复工“点对点”服务保障工作。相关部门加强组织协调、细化落实措施，上下联动，成规模、成批次组织农民工安全有序返岗复工。截至2月24日，各地共组织农民工“点对点”返岗专车2.7万车次、专列81列和包厢292个、包机55架次，运送农民工66万人返岗复工。
2月25日，农民工返岗复工“点对点”服务协调小组召开全体会议，强调要持续落实落细措施，按照分区分级精准复工复产要求，分类指导、分区施策，全面摸排汇总信息，强化线上岗位匹配服务，分类做好外出就业服务保障。优先做好贫困地区农民工返岗就业工作，加强劳动力输出大省和相对集中输入地的对接，落实24小时重点企业用工调度机制。加强返岗复工过程中的疫情防控，强化道路通行保障和交通安全管理，确保返岗安全有序。（记者叶紫）
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