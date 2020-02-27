分量最重的承诺（一线抗疫群英谱）

刘景院在研究工作

“有刘主任在，我们心里就踏实。”在北京地坛医院重症医学科，可以经常听到这样的话。大家说的刘主任就是该科主任刘景院。

2月10日，习近平总书记来到北京地坛医院，视频连线了正在病房值班的医务人员。刘景院作为医务人员代表通过视频向总书记汇报：“我们有1/3的医务人员都在2003年参加过抗击SARS疫情，大家既有经验也有能力。我们有信心为患者提供好的医疗服务，努力降低病死率！”截至目前，作为北京新冠肺炎救治定点医院的北京地坛医院，收治的新冠肺炎患者无一例死亡。

刚接到承担新冠肺炎患者救治任务时，重症医学科在刘景院的带领下刚刚完成鼠疫疫情应对，正在承担重症流感和其他重症患者的救治工作。一直连续作战的刘景院，马上带领团队，全力应对新的疫情。

从接诊第一例患者开始，刘景院就坚守在一线。研究疫情特点、疾病特征、患者病情、制定治疗方案……他坚持将前沿研究成果与具体临床实践有机结合来制定诊疗方案，确保患者救治成功率和科室人员零感染。在一线工作的日日夜夜，他关注的是疫情的变化、病人的情况、同事的安危，却从不和他人提及自己的辛苦和付出，总是说：“这些都是本职工作，不是什么拿出来炫耀的资本！成功救活一名患者，最终战胜疫情才是分量最重的承诺。”

科室一位医生说：“今年大年三十那天，我身体有点不舒服，本来应该我值班，可刘主任一看我身体不好，二话没说就承担了除夕的值班工作。”那天赶上会诊，下午4点半的时候，刘景院才有时间吃午饭。5分钟后，又开始了工作。正月初一下了科里的一线班，他又要接着值医院的三线班。在万家灯火、阖家团圆的时刻，刘景院连续36个小时守护在病房。大年夜，他疲惫但开心地对一同值班的同事说：“我老家的亲人和岳父一家分别把他们做好的年夜饭和家人团聚的照片发给了我。”

刘景院的妻子也在北京地坛医院工作。新冠肺炎疫情发生后，夫妻俩均在医院值守，连续工作几十天，才抽空回家看了看儿子。为弥补愧疚，不擅厨艺的刘景院给儿子做了两个菜。儿子一句“爸爸妈妈终于回家了”，让刘景院两口子红了眼圈。

“把平时当战时，始终拧紧思想、组织、技术和装备保障弦，是我们从容应对新发突发传染病疫情取得胜利的关键所在；战时，全过程抓好医护人员的科学防护与精准施治，是保持战斗力坚不可摧的核心要素。”刘景院说。