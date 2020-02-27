旅游流动性大，人群交流频繁，扎堆旅游不利于新冠肺炎疫情的防控。虽然春天的脚步近了，但还未到扎堆出游时。

目前，防疫已进入关键时刻，因为采取了及时的隔离措施，有效地控制了疫情传播与蔓延，但疫情尚未消除，采取隔离和区划管理以及有序复产复工是必须的。而暂时的隔离，也正是为了让将来的出游更健康、更安心。

今年春节，我像往常一样，从北京回到老家山东过年。因为疫情的影响，一回到北京，我便进入了隔离区，开始了为期14天的医学观察。

在隔离区中，我每天大多数时间被禁锢于一室之内。在脚步被按下了暂停键后，我从未像这般向往远方。

坐在几平方米的室内，我开始怀念曾经到过的远方。在手机中翻看着一张张照片，温州、三亚、重庆、鄂尔多斯、乌鲁木齐、芬兰、冰岛……这些在过去一年曾经去过的地方，无不让我产生无尽的遐想。

江南的花，是否已经含苞待放？内蒙古大草原上，是否有了一丝绿意？芬兰的夜、冰岛的风，是否还是那样迷人？

若不是这宝贵的14天，我可能都没有时间停下来，好好回想过去踏足的地方，回忆那一段段美好的旅程。想起在过年期间，我在家中将手机里的旅行照片投到电视屏幕上，一边翻看，一边给父母讲解，两位上了年岁的观众，看得聚精会神并感慨道：“感觉我们也去了一趟芬兰和冰岛。”

每一篇过去的文章都是未来这本书的序章。因为流去时光的宝贵，因为充满回味的过去，我向往能够在未来到达更多的远方。隔离也是战斗，也是对防疫做出了贡献，有许多人与我有同样的经历，大家对远方的向往也是共同的。最近在微信上跟朋友聊天，不少人都跟我表达了同一种意愿：等疫情结束，我一定要出去旅行。

我是一个喜欢自由行的人，之前每次准备出行，都会因此而费上一番脑子，也正因为此，我每次都很期待下一次旅行。每一个已经到达的远方，都让我沉醉；每一个还未到过的远方，都让我憧憬。那里有不一样的风情，那里的人，那里的笑脸，都让我充满期待。

如果说人生是一场旅行，我是一个旅行者的话，那么，在这趟长途旅行中，一个重要的使命便是认识我自己，丰富我的人生。脚下走过的地方越多越发现，我更想抵达的，是属于自己的远方，是自己内心向往的远方，更是内心希望自己成为的那个人。

虽然在隔离期间，我不能“行万里路”，但是，这不妨碍我“读万卷书”。原本，过完春节，我要去库布其沙漠出差，既然去不成，我索性打开了《春归库布其》这本书，抚摸着书上的文字，书中的场景变得立体，治沙人几十载的努力，换来了库布其的绿意盎然。我去过两次库布其，还要再去。

有向往的远方，隔离期间的生活也变得丰富多彩。除了读书和网上办公，用手机与亲朋好友交流感情和思想之外，对于喜爱体育运动的我来说，在一室之内，一样可以完成一些基本的锻炼项目。有强健的身体，才能到达更多的远方。

“飞翔的蒲公英，不是真的勇敢，是远方有呼唤；扬帆起航的船，不是为了走散，是寻找新的海岸。”我们向往每一个远方，因为我们对生活充满了热爱，对未来充满了期待。

再等等，切莫掉以轻心。现在短暂的隔离，是为了明天能看到更美的远方。再多一点耐心，再多一分坚持，我们便能早日向远方出发。