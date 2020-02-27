各级财政
疫情防控经费投入超千亿元
人民网北京2月26日电 （记者曲哲涵）为全面贯彻落实习近平总书记关于“积极的财政政策要更加积极有为”的重要指示精神，按照党中央、国务院统一部署，连日来各级财政部门继续加大疫情防控经费投入力度。截至2020年2月24日，各级财政累计下达1008.7亿元，统筹用于疫情防控，坚决打赢疫情防控阻击战。
2月24日，财政部召开部党组会议，传达学习习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，研究贯彻落实工作。会议强调，各级财政部门要继续加大疫情防控经费保障力度，统筹做好资金调度，优先保障和拨付疫情防控资金，切实保障基层疫情防控支出需求，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保各地不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控；要抓好已出台财政贴息、大规模降费、缓缴税款等政策的执行，确保尽快落地见效，重点支持一些行业复工复产；要深入分析疫情对经济运行和财政收支的影响，加大宏观政策逆周期调节力度等。
《 人民日报 》（ 2020年02月27日 01 版）
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