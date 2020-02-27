新冠肺炎疫情发生后，如何在较短时间内整合力量、全力抗击疫情，这是很大的挑战；在疫情形势趋缓后，如何统筹好疫情防控和经济社会发展，这也是很大的挑战。

习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上发表的重要讲话，深刻分析当前疫情形势和对经济社会发展的影响，明确提出统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重点任务和重大举措，为我们打好、打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，实现全年经济社会发展目标任务指明了努力方向、提供了根本遵循。

经过艰苦努力，目前疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，防控工作取得阶段性成效；同时又要看到，疫情形势依然严峻复杂，防控正处在最吃劲的关键阶段。各地疫情形势不同，既不能对不同地区采取“一刀切”的做法、阻碍经济社会秩序恢复，又不能轻率放松防控、导致前功尽弃。在确保疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区企事业单位复工复产，恢复生产生活秩序，事关为疫情防控提供有力物质保障，事关实现全年经济社会发展目标任务。当此之际，迫切要求我们准确分析判断疫情形势，针对不同区域情况完善差异化防控策略，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚决夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标双胜利。

统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，首先要增强信心、坚定信心。我们终将战胜疫情，这是确定无疑的。疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击，越是在这个时候，越要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，不要被问题和困难吓倒。我国是个大国，韧性强、潜力足、回旋余地大，经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期的、总体上是可控的。只要我们变压力为动力、善于化危为机，有序恢复生产生活秩序，强化“六稳”举措，加大政策调节力度，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，就能够实现今年经济社会发展目标任务。

统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，关键是抓好党中央决策部署的贯彻落实。疫情严重或高风险地区要继续集中精力抓好疫情防控工作，中风险地区要依据防控形势有序复工复产，低风险地区要把防控策略调整到外防输入上来，全面恢复生产生活秩序。要加大宏观政策调节力度，重在逆周期调节，对冲疫情影响，防止经济运行滑出合理区间，防止短期冲击演变成趋势性变化。积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货币政策要更加注重灵活适度，全面强化稳就业举措，坚决完成脱贫攻坚任务，不失时机抓好春季农业生产，切实保障基本民生，稳住外贸外资基本盘。抓好这些工作，既要有统筹兼顾之谋、又要有组织实施之能，善于结合实际“弹好钢琴”。特别是要抓好涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务，不能顾此失彼，不能有缓一缓、等一等的思想，不能抓而不细、抓而不实。

关山万千重，山高人为峰。面对统筹疫情防控和经济社会发展的艰巨任务，只要我们扛起责任、经受考验，在大战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷，就一定能够战胜这场疫情，也一定能够保持我国经济社会良好发展势头，确保全面建成小康社会圆满收官。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 01 版）