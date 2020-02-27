江汉方舱医院累计612人出院
人民网武汉2月26日电 （记者付文）2月26日，117名患者从武汉协和医院接管运营的江汉方舱医院出院。据了解，截至当日23点，该院累计出院人数达到612人。
江汉方舱医院院长孙晖介绍，医院运营进入第二十天，各项医疗流程进入精细化管理阶段。每日下午3点，达到出院标准的病例由各医疗分区汇集至住院总医师，审核通过后，住院总医师再把患者信息传至康复快车APP——一款对接医院和社区的手机应用。各社区随即安排好出院接送等事宜，有效解决了出院周转难题。
《 人民日报 》（ 2020年02月27日 04 版）
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