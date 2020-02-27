郧西，秦巴山东麓，鄂西北山区，近日一张在这里偶然拍下的照片，持续刷屏：一位戴着蓝色头套的护士，蹲在马路边吃饭。三步之遥，穿着睡衣的男子抱着一个红衣小孩，静静地看着（上图。陈炜摄）。

拍摄地点是十堰市郧西县城关镇东营社区河东巷小区门口，照片的女主角叫江世娥，是郧西县店子镇中心卫生院一名护士，另外两人是她丈夫和她9个月的孩子。

记者联系上了照片作者郧西县财政局干部陈炜，他向记者讲述了照片背后的故事。

陈炜是一名下沉东营社区参与疫情防控的干部，2月19日当天在河东巷小区门口的防控关卡值守。快到午饭时，一名男子抱着小孩，准备穿过关卡。男子告诉陈炜，自己爱人在乡镇卫生院上班，很久没有回家了，今天刚好可以回县城，自己要抱着孩子出去给她看看。十来分钟后，一辆救护车开过来，停在路口。一名护士走下来，她就是江世娥。

看到孩子，江世娥下意识想去抱，但还是忍住了，隔着几步远逗一逗孩子。因为马上要赶回单位，家里带了饭给她，江世娥就端着碗，蹲在路边吃了起来。丈夫抱着孩子，隔着一米多远，静静地看着。

“想抱孩子不能抱，蹲在路边吃顿饭，我又感动又心疼。”陈炜说，他用手机拍下这个场景，发到社区疫情防控宣传群里，没想到一下子就流传开来。

记者联系上江世娥，她说自己是一名普通的基层医护人员，只是在做分内之事。

据了解，从大年初二开始，江世娥就回到单位上班，已经25天没回家了。在这场疫情防控阻击战中，乡镇卫生院的医护人员，主要负责值守发热门诊以及病人转运。江世娥和其他8名护士，坚守在医院，在做好医院日常门诊工作之余，还参与值守防控关卡。

2月19日上午，她和院里医生将镇里一名危重病人送到县医院救治。安顿好病人，她们又赶往县卫健局取医疗物品。因为太想念家里小孩，家又在附近，借这个机会，江世娥就和家人匆匆见了一面。这路边蹲着短短一顿饭的工夫，成了她和家人近一个月来的第一次相聚。

今年25岁的江世娥，刚参加工作不到一年，工作认真，得到同事们一致认可。

照片在网上热传之后，一位爱心人士通过十堰市120急救中心，向店子镇卫生院捐赠一辆救护车，表达对她的敬意。

十堰市卫健委副主任严彬说，眼下全市2000多名医生、3000多名护士以及3000多名卫生防疫人员默默坚守岗位，奋战在抗疫一线。他们是火线上的中流砥柱，是赢得疫情防控阻击战胜利的关键。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 04 版）