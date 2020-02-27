中组部印发通知要求
抓紧做好在新冠肺炎疫情防控第一线发展党员工作
人民网北京2月26日电 （记者姜洁）近日，中央领导同志作出重要指示，在新冠肺炎疫情防控斗争中，对那些在抗疫一线事迹突出的入党积极分子，可根据其表现“火线”发展入党。为贯彻落实中央领导同志重要指示精神，中央组织部印发通知，要求各级党组织抓紧做好在抗疫一线发展党员工作。
通知要求，要坚持标准、保证质量，把在抗疫一线发展党员作为打赢疫情防控阻击战的一项重要工作来抓，激励一线人员坚定信念、顽强斗争，满怀信心投入到抗疫斗争中去。对奋战在抗疫一线的医务人员、公安民警、社区工作者、基层干部群众等，本人一贯表现好、符合党员条件，在抗疫一线事迹突出的，经党支部研究同意，报上级党委批准，可及时吸收其为预备党员。抗疫一线基层党组织要采取适当方式，组织新发展的预备党员进行入党宣誓。
《 人民日报 》（ 2020年02月27日 04 版）
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