“我是党员，我先上！”

抗击新冠肺炎疫情，无论在救治病人的第一线，还是基层防控的最前沿，无论在战地医院的施工场，还是物资供应的大后方，哪里最需要、哪里最辛劳、哪里最危险，哪里就有共产党员挺身而出。疫情就是命令，防控就是责任。群众但有所呼，党员必有所应。一张张被口罩勒出血印的面孔，一个个疲惫而又坚毅的身影，一份份摁着鲜红手印的请战书，一批批紧急集结的支援队伍……这背后，都少不了一个共同的身份标识，那就是共产党员。

“让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬”。新冠肺炎疫情发生后，习近平总书记高度重视、亲自部署指挥，强调各级党组织和广大党员干部必须牢记人民利益高于一切，不忘初心、牢记使命，团结带领广大人民群众坚决贯彻落实党中央决策部署。党中央专门印发《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》，发出了坚决打赢疫情防控阻击战的动员令。在党中央集中统一领导下，在各方面共同努力下，疫情防控工作正有力开展。当先锋、作表率，当榜样、作奉献，当标杆、作示范，广大党员用自身的勇毅与担当，展现出共产党员的样子，让人们见证了新时代共产党人的初心和使命，凝聚起众志成城抗疫情的强大力量。

共产党员有着怎样的政治本色？又有着怎样的时代风格？这就要看，关键时刻是否站得出来，危难关头是否豁得出来。突如其来的疫情，不仅是对我国治理体系和治理能力的一次大考，同时也是对每个党员干部责任与勇气、初心与使命的一次检验。目前，疫情防控工作取得积极成效，到了最吃劲的关键阶段。广大党员干部必须继续保持昂扬的战斗姿态，以“我是党员，我先上”的政治自觉，以“舍我其谁”的气概和“铁肩担道义”的胸襟，豁得出、顶得上，靠得住、战得胜，将坚定的初心使命浸润在明责、履责、尽责中，书写在疫情防控斗争的最前线，书写在祖国大地上和人民群众内心里。

一个支部就是一个堡垒，一名党员就是一面旗帜。疫情防控是一场人民战争，不仅需要广大党员挺身而出，也需要党员干部通过以身示范带动全民防疫、通过为民纾困维持社会稳定。无论在基层防控、群防群治中，还是在复工复产、保障民生中，都必须坚持以人民为中心的发展理念，恪尽职守、率先垂范，把困难和问题考虑得更充分一些，把计划和方案设计得更周密一些，尽最大努力守护好人民生命安全和身体健康，尽最大可能减少疫情对群众生产生活的影响。党员干部必须当好群众的主心骨和引路人，以“我先上”的自觉带动更多人“跟我上”，汇聚起众志成城、团结奋斗、共克时艰的磅礴之力，紧紧依靠人民群众打赢疫情防控阻击战。

我们坚信，只要广大党员坚定理想信念，不忘初心使命，团结带领人民群众坚决贯彻党中央决策部署，就一定能彻底战胜疫情。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 04 版）