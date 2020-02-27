关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，才是真正的共产党人。在抗疫一线，很多人义无反顾、无惧风险、冲锋在前，把人民群众的安危放在首位，展现出大无畏的英雄气概，也坚定了永远跟党走的信念和决心。

今天，我们走近4位在抗疫一线入党的医护人员，聆听他们的战疫故事。

甘肃省人民医院重症医学科护士长伍严骏——

“绝不会在危险面前退缩”

1月28日下午3点抵达武汉，29日晚上7点接管任务病区。在与新冠肺炎决战的战场，伍严骏已经奋战了29天。

2月25日上午9时，她又与海南医疗队医护人员一起进入了协和医院西院ICU病区。“今天，我们要和他们交接，然后再回到武汉市中心医院后湖院区。”伍严骏说，2月7日，她被抽调至协和医院西院支援。

伍严骏今年41岁，是甘肃省人民医院重症医学科护士长，也是甘肃首批支援湖北医疗队137名队员中的一员。“ICU有50多个病人，其中上有创呼吸机的就3个。”在协和医院西院，伍严骏和同事不仅要进行医疗救治任务，还要承担卫生保洁、喂饭护理等工作。

穿上防护服，不能吃喝，也不能上厕所；下班以后，贴身的衣服都能拧出水来。“我本身就是ICU护士，感觉这里的工作强度和以往没什么区别，只是穿了防护服、戴了护目镜后干活不利索。”谈到工作，伍严骏说。

去年10月，伍严骏写下了入党申请书。“看党员同事们经常开展组织生活和学习活动，感觉自己会有差距，所以也想入党。”她说，身边党员同事身先士卒做表率，让她入党的念头越来越坚定，“在武汉刚开始进病房的时候，也是共产党员冲锋在前，这让我很感动，更不后悔当初的选择。”

2月3日晚，在甘肃支援湖北医疗队驻地宾馆，伍严骏和另外5名同事一起宣誓入党：临时党支部接收她们为中共预备党员。“今后，我更要发挥党员先锋模范作用，绝不会在危险面前退缩，为战胜这场疫情贡献力量！”伍严骏说。

宁波北仑人民医院重症监护室护士焦萍——

“要让他们从我们的眼神中看到希望”

看到单位征集人员支援武汉的通知后，当时还是入党积极分子的焦萍毫不犹豫报了名。“我在宁波北仑人民医院重症监护室工作十余年，重症临床经验丰富，觉得自己是非常适合的人选”，焦萍说，“这也是尽一名入党积极分子、一名护士的职责。”

1月28日，焦萍作为浙江省首批支援湖北医疗队的增援队员到达武汉。经过两天防护培训后，1月31日正式上岗。

第一天从危重症病房下班后，脱去防护用品，焦萍脸上是口罩帽子留下来的深深的痕迹，手已经被汗水泡得发白。

虽然有丰富的临床经验和充分的心理准备，焦萍还是感受到了严峻的挑战。“6小时一个班，不吃不喝不排，长时间穿着厚重的三级防护服，非常闷热，”焦萍说，“到最后两个小时，又饿又渴，感觉都要虚脱了。”但碰到剧烈咳嗽或者需要心肺复苏的病人，即使再危险，焦萍依然会义无反顾地冲上去近距离照顾。

护理之余，焦萍很喜欢跟患者聊天，给他们鼓劲。每当患者问焦萍“我还能好起来吗？”“我能活下去吗？”她总是直视患者，用坚定的语气回答：“可以的，一定可以的，会好起来的！”“患者看不见我们的脸，但要让他们从我们的眼神中看到希望。”焦萍说。

2月5日，焦萍向宁波市支援湖北医疗队临时党支部递交了入党申请书。当晚，焦萍等9人在武汉抗疫一线完成入党宣誓，光荣成为中共预备党员。

“这是一份光荣，更是责任和担当，”焦萍说，“我走进ICU，就只想着尽力去做，尽力去做好。”

武汉市肺科医院放射科医生秦立新——

“当好火线上的‘侦察兵’”

2月24日下午3点，一场特殊的入党宣誓在武汉市肺科医院举行，放射科主任秦立新和另外5名同事一起火线入党。

自1月3日医院成为定点医院后，50岁的秦立新就投入到了抗疫一线。他带着同事扎根铅门之后，全天24小时在岗，每天工作12个小时以上，默默为新冠肺炎患者拍CT片、进行影像学诊断。

“放射科是诊断患者的第一道关卡，也是抗疫战中的‘侦察兵’，不能有一点疏忽、一点差错。”秦立新说，他对每一张片子都会认真再认真。

秦立新每天至少要诊断50名患者，查看100多张片子，两万多个镜头。因为长期用眼过度，他不得不用上放大镜来阅片。作为医院疫情防控专家组成员，秦立新除了承担大量阅片任务外，下班后还要与其他专家商讨患者病情，制定诊疗方案，经常会忙到深夜。

1月23日，秦立新加入火神山医院筹备建设放射科，曾连续80多个小时没有合眼。他左膝有积液，不能多走路，但在火神山奋战的三天三夜里，每天步数都有两三万。由于工地阴冷，他的膝盖一度严重肿胀无法弯曲。施工现场离厕所较远，他为了少去厕所，水都不敢多喝一口。

“‘火线入党’是组织对我的信任，我将更加努力地投入战斗，当好火线上的‘侦察兵’，早日战胜疫情！”秦立新说。

火神山医院感染七科一病区医生梅波——

“把最危险的地方留给自己”

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务……”2月21日下午3时许，雨过天晴的火神山医院，一场特殊的火线入党仪式正在举行。

感染七科一病区医生梅波穿着防护服，戴着口罩、护目镜和面屏，透过视频看着屏幕里鲜红的党旗，在领誓人的带领下向党旗庄严宣誓。与他一同宣誓的，还有同样来自疫情防控一线的33名入党积极分子。大家通过视频，有的在院区会议室，有的在驻扎的宾馆，有的在值班病区，多地、同步面向党旗庄严宣誓。

“当宣誓到‘随时准备为党和人民牺牲一切’的时候，我感到热血沸腾，心里充满了无穷力量，也感受到了铮铮誓言背后沉甸甸的责任！”梅波说，在接下来的疫情防控工作中，他作为救治危重症病人的医生，既要竭尽全力救治患者，又要安全防护确保零感染，充分发挥一名预备党员的先锋模范作用。

“以前没觉得党员是个多么重要的身份，现在不会这样想了。党员就是要把最危险的地方留给自己。”被问及为何要火线入党，梅波反倒有些不好意思，“我要从各个方面严格要求自己，坚决打好湖北保卫战、武汉保卫战！”

（本报记者汪晓东、付文、张远晴、程远州、鲜敢）

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 04 版）