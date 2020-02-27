农发行支持粮棉油企业复工复产
人民网北京2月26日电 （记者朱隽）中国农业发展银行近日出台实施优惠利率、减费让利等8项措施，全力支持粮棉油生产加工企业复工复产。从1月25日至2月18日，农发行已累计投放粮棉油信贷资金超过130亿元。
据介绍，农发行主动对接企业需求，开通“绿色”通道，对粮棉油信贷企业原则上实行基准利率。对受疫情影响地区的客户，一律减免人民币结算、国际结算、银团贷款、委托贷款、企业债券承销、资产证券化、企业理财等五大类46项收费，切实减轻企业负担。对有发展前景但受到疫情影响暂时困难的粮棉油企业，通过贷款展期、调整还款计划、再融资、下调贷款利率、调整贷款期限等方式进行支持，做到不抽贷、不压贷，帮助企业渡过难关。
《 人民日报 》（ 2020年02月27日 02 版）
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