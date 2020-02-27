银行业为抗疫信贷支持超7900亿元
人民网北京2月26日电 （记者欧阳洁、曲哲涵）记者25日从银保监会获悉：截至目前，银行业为抗击疫情提供信贷支持超7900亿元。其中6家大型银行对医疗物资类重点企业的信贷支持累计已经投放672亿元，对应对疫情生活物资保障类企业累计发放贷款754亿元。保险业为困难地区和企业减免保费预计将超过25亿元。
据介绍，银行保险业金融机构做好受困企业金融服务的同时，行业监管标准并没有放松。目前对受疫情影响的企业采取了一些临时性、阶段性的帮扶措施，但并没有改变监管标准。本次受疫情影响最大的是小微企业和个体工商户，目前针对这些企业予以展期或续贷，并简化相关手续和流程，适当下调贷款利率。下一步将加大对商业银行首贷户的监测。
《 人民日报 》（ 2020年02月27日 02 版）
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