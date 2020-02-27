依法保障疫情防控期间复工复产

人民网北京2月26日电 （记者倪弋）26日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍中央政法委会同最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部制定出台的《关于政法机关依法保障疫情防控期间复工复产的意见》。中央政法委副秘书长王洪祥介绍，随着各地企业陆续复工复产，可能会遇到一些法律问题。针对这些问题，以相关法律和基本政策为依据，重点围绕如何完善法规政策、如何规范执法司法、如何调处化解矛盾纠纷、如何提供优质高效的政法公共服务等方面，意见提出了12项工作举措和具体要求。

准确把握法律政策界限，营造良好司法环境。最高人民法院副院长张述元说，依法能够采取较为轻缓宽和措施的，尽量不采用限制人身财产权利这些强制性措施。需要依法查封、扣押、冻结的，一般应当预留必要的流动资金和往来账户，对涉案企业正在投入生产运营或者正在用于科技创新、产品研发的设备资金和技术资料等，原则上不予查封、扣押、冻结。对于处于审判阶段的企业经营者，慎用有关羁押性的强制措施。

依法履行检察监督职责。最高人民检察院副检察长陈国庆表示，对于违反有关规定，查封、扣押、冻结涉案财物的，检察机关要依法提出纠正意见。要加强涉疫情防控民事执行检察监督，对影响企业复工复产，损害企业和职工合法权益的违法执行活动，要及时建议有关部门立即进行纠正。对疫情防控相关的公益诉讼案件，要准确把握法律监督和支持复工复产并重的原则，积极延伸办案职能。

依法严厉打击妨害疫情防控、企业复工复产违法犯罪。公安部副部长杜航伟介绍，截至2月24日，全国公安机关先后查处涉及疫情的各类违法犯罪案件2.2万起，刑事拘留4260人。截至目前，已侦破制售假劣口罩等防护物资的案件688起，抓获犯罪嫌疑人1560余名，查扣伪劣口罩3100余万只及一批防护物资，涉案价值达到1.74亿元。

加强法治宣传教育和法律咨询服务。司法部副部长熊选国介绍，截至2月24日，中国法律服务网部级和各省级平台共接到涉疫情法律咨询4195条，主要涉及疫情防控期间的劳动人事、合同纠纷、民事纠纷等7类法律问题。所有涉疫咨询均及时回复，平均回复时间为66分钟，群众评价满意率达95.3%。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 02 版）