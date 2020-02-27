加强武汉以外市州患者救治工作

新华社武汉2月26日电 （记者胡浩、赵文君）为深入贯彻习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，落实中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组部署要求，中央指导组26日下午召开视频会议，指导督导加强武汉以外市州患者救治工作。

中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰听取了湖北孝感、黄冈、荆州等8个市州相关情况汇报，详细了解各市州患者救治工作进展和困难。孙春兰说，当前湖北省疫情防控出现了一些积极变化，但总体形势依然严峻复杂，应收尽收取得阶段性成果，救治工作成为当前的紧迫任务。

孙春兰强调，要紧紧扭住城乡社区防控和患者救治两个关键，抓好源头控制，坚持中西医结合，全力做好医疗救治工作。要优化援助湖北医疗资源配置，加大对医疗力量薄弱市州的支持力度，把医疗力量薄弱县的患者向地市集中，派专家组巡诊治疗。要认真落实第六版新冠肺炎诊疗方案，推动治疗规范化、同质化，提高治愈率、降低病亡率。要分区分级统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，不失时机抓好春季农业生产，及时开展春耕备耕。要压实各级党政尤其是区县的责任，坚决克服麻痹思想，继续发扬连续作战、愈战愈勇的精神，不断扩大湖北保卫战的战果。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 02 版）