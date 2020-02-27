战斗到生命的最后一刻

2020年2月22日，奋战在战疫一线的北京市公安局法制总队信访支队民警艾冬永远闭上了眼睛，年仅45岁。

为防控疫情，关乎民生的接诉即办工作就成了战疫一线——艾冬的岗位就在这里。疫情期间，北京市公安局12345分中心全天候安排人员值守，接收办理电话派单，而艾冬作为市局12345接诉即办工作负责人，更是冲在前、干在先，带领大家加班加点，共办理各类群众诉求近万件。他每日梳理涉及疫情的电话派单，第一时间转派、第一时间盯办、第一时间反馈，积极推动诉求解决，确保做到响应快、办得实，其间共办理疫情类派单320余件，无一疏漏。

同事们都形容艾冬工作起来就像踩着风火轮。他知道，接诉即办工作是人民群众与政府之间的连心桥，就是要围着群众转、奔着问题去。所以艾冬工作中总是充满热情：说话快、走路快、办事快，解决群众的诉求更是一刻不缓。他常说，“群众的事情再小也是大事，我是一名人民警察，就要干好为人民服务的事儿。”

艾冬总是用一颗赤诚之心去换来群众的认可。北京市12345市民服务热线实行7×24小时值班响应机制，艾冬为方便工作和能够及时赶到单位，特意在单位附近租了房子，公休日总能在单位看到他的身影。2019年，他和同事们共办理派单10.7万件，平均每天要办理近300件；还建立了通报回访工作机制，制定了派单办理工作规范，推动了全局接诉即办工作有序开展，群众诉求的响应率、解决率、满意率得到了大幅提升。

2月15日，艾冬又像往常一样去单位工作，可是出门后突感身体不适摔倒，紧急送往医院，经诊断为急性脑出血。虽然经过近6天的持续全力抢救，可最终，2月22日零时14分，艾冬离开了他挚爱的工作和亲人。

艾冬还有另一个身份——他是战斗英雄董存瑞的外甥。在抗击疫情这一战场上，艾冬在用生命传承英雄精神。直到他病发的那天上午，值班文职给艾冬打电话请示一件电话派单如何办理，在身体已经极度不适的情况下，艾冬仍然坚持听完了电话，办完了他人生中的最后一次派单。

这就是艾冬，参加公安工作的24年，荣立个人三等功3次，个人嘉奖8次，先后被评为2008年奥运会“安保标兵”、2019年度首都公安“法制之星”，为了人民群众的平安，战斗到最后一刻。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 11 版）