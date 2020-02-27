打好武汉保卫战 不获全胜不收兵

“听了习近平总书记的重要讲话，特别受鼓舞，特别有信心！”“总书记的话说到了我们心坎上，听了倍感温暖，倍添动力！”“我们要坚定必胜信念，继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作。”

连日来，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话，为武汉广大干部群众提振抗击疫情必胜信心。大家纷纷表示，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，同时间赛跑，与病魔较量，坚决打好湖北保卫战、武汉保卫战。

全力救治患者，疫情不结束不下战场

这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。习近平总书记指出，广大医务工作者义无反顾、日夜奋战，展现了救死扶伤、医者仁心的崇高精神。人民解放军指战员闻令而动、敢打硬仗，展现了人民子弟兵忠于党、忠于人民的政治品格。

2月26日，是武汉市第六医院呼吸与危重症医学科主任李承红确诊新冠肺炎治愈后重返岗位的第十天。查房、会诊、全院危重病案大讨论……她工作起来仍然风风火火。“习近平总书记的重要讲话，对疫情进行了科学判断，指明了武汉保卫战的方向。尽管前期疫情防控工作取得了阶段性成效，但目前仍是防控工作最吃劲的关键阶段，是打赢武汉保卫战的关键时刻。”李承红说，她将带领全科医护人员积极开展救治工作，全面落实“一人一护理、一人一方案”的治疗措施，丝毫不马虎、不松懈，除了常规治疗外，将更加关注患者的心理疏导。“作为呼吸科医生，我要竭尽全力、不惜一切代价去救治每一位患者！”

“总书记的重要讲话极大鼓舞了我们支援湖北医疗队队员。接下来，我们会继续听党指挥，全力以赴打好这场疫情防控阻击战，疫情不结束不下战场！”中南大学湘雅二医院支援湖北医疗队前方指挥部指挥长徐军美，同时担任武汉洪山体育馆方舱医院医疗院长。在这里，徐军美带领团队不断总结救治经验，形成了一套行之有效的管理模式。“目前，已治愈患者125名。”

习近平总书记强调，要切实加强防止医院感染工作，做好医务人员科学防护和培训。连日来，湖北省妇幼保健院光谷院区感染控制科主管护师、来自火箭军某基地医院的赵晓林，正加班加点对医务人员防护技能进行再培训和严考核，对照标准严抠细训，按照流程专攻精练。“只有严格把好防护训练考核这个关口，才能确保我们的医护人员健康和安全绝对放心托底；只有让医护人员始终保持强大的战斗力、昂扬斗志、旺盛精力，才能持续健康投入到战胜疫情的斗争中，早日打赢疫情防控这场阻击战。”

从1月6日收治第一例后来确诊为新冠肺炎的患者，武汉大学人民医院重症医学科护士长王莎莎和同事们抗击疫情已经50天了。“总书记特别提到，要关心关爱一线医务人员，落实防护物资、生活物资保障和防护措施等，让我们倍感温暖。”她说，医院防护物资现在能保障到位，科室200多名医护人员，包括支援金银潭医院的3批医护人员，没有发生一例感染。“我们还收到很多来自全国各地爱心捐赠的生活物资，医院把这些物资统一调配，分发到一线的医护人员。对因隔离而不能回家的医护人员，工会还组织将物资送到家里，这让我们少了后顾之忧。”

咬紧牙关顽强奋战，坚决遏制疫情扩散输出

习近平总书记强调，能不能打好、打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，是对各级党组织和党员、干部的重大考验。各级党组织要认真履行领导责任，特别是抓落实的职责，把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地，让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬。

2月24日，省妇女干部学校副校长张家燕在她所在的社区第八网格为居民进行各项服务。“能不能真正做到为人民服务，在这个时候更能体现出来！”张家燕说，在湖北保卫战和武汉保卫战中，党员一定要起到先锋带头作用，“无论是摸排情况和转运人员，还是保障老百姓生活，党员都应该冲锋在前，在这次大考中践行初心与使命。”

“总书记的重要讲话，既体现出对一线工作人员的关心关爱，也提出了明确和具体要求。作为下沉在社区联防联控一线的青年党员，我感到无比温暖，也倍感责任在肩。”武汉市直机关工委党员陈典香说，她下沉的是一个老社区，居民大部分都是老年人。“接下来，我会更加细致和耐心地做好工作，当好居民的‘服务员’，继续投身疫情联防联控第一线，用实际行动践行共产党人的初心和使命。”

新冠肺炎疫情，既是一次危机，也是一次大考。正在和30名党员突击队员抢建隔离点的陈镇感触颇深：“总书记指出这是一次大考，我们党员怎么作答？关键时刻，我们党员干部必须豁得出去，冲得上去！我们要继续保持干劲、冲劲，坚决完成任务，向人民交出满意答卷！”陈镇是武汉航空港发展集团下属机施公司副总经理，从1月23日进入火神山医院建设现场开始，他已连续工作1个多月，参与了15家方舱医院和隔离点建设。

“总书记的重要讲话，极大激发了我们基层社区干部的必胜信念！”武汉市硚口区六角亭街道公共管理办公室主任周帆说，随着防控力度的加大，眼下防疫效果正越来越好，每天运送的确诊病人也越来越少。现在，周帆的工作重心转到了接送痊愈病人。“现在实行了最严格的社区封闭制度，老百姓的衣食住行方面很多都要依靠社区工作人员完成。我们一定会坚定信心，继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，把老百姓的事当成自己的事，直到取得最后胜利。”

众志成城守望相助，不获全胜决不轻言成功

“广大人民群众众志成城、守望相助，特别是武汉人民和湖北人民识大体顾大局、自觉配合疫情防控工作，展现了坚忍不拔的顽强斗志。”听到习近平总书记的重要讲话，武汉市武昌区安顺家园社区居民李楠热泪盈眶。李楠所在的小区，离楚河汉街不远。这里是武汉一条知名的步行街，平日里熙熙攘攘。“现在，街上也看不到什么人，说实话有些不习惯。关闭离汉通道已经一个多月，给市民的生活也确实带来了不便，但大家对疫情防控的举措是能够理解的，是非常之时非常之策。配合好这些管控举措，就是对抗击疫情做贡献。”

从1月26日开始，武汉市经济技术开发区市民李飞就参与志愿服务工作，并不断吸引其他市民和外地志愿者加入。李飞牵头成立了“守护医者联盟”，带领志愿者夜以继日地为医生发放医疗和生活物资，并接送医生上下班，有力地保障了医生的抗疫工作。“总书记的重要讲话，让我们志愿者备受鼓舞。”他说，只要疫情不结束，“我们就继续做疫情防控的生力军和应援团，齐心协力、共克时艰，为早日战胜疫情贡献力量！”

“武汉疫情复杂严峻，一线工作艰辛繁重，总书记的重要讲话为我们指明了方向、确立了目标、坚定了信心！武汉从来不是孤军奋战，我们身后是强大的祖国，我们的干劲更足、勇气更足、信心更足！”武汉市公安局硚口区分局宝丰街派出所党支部书记、所长李振国说，辖区内有2家定点收治医院、1座方舱医院、2个隔离点、4家接待医护人员集中住宿的酒店。“我所民警、辅警24小时值守确保绝对安全，同时还肩负着转运确诊、疑似病例的任务以及配合街道社区进行小区24小时封控任务，此外还要兼顾日常接处警、帮服困难群众工作。疫情在前，汉警当先，请总书记放心，请全国人民放心！”

武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。现在，新冠肺炎疫情防控阻击战进入关键阶段。武汉市公安局武昌区交通大队参与多条高速、省道、市道及区级道路疫情阻击检查站点昼夜执勤，有的还参与全区医疗隔离点、方舱医院等昼夜24小时交通执勤管控。交警刘五桥说：“总书记的重要讲话，鼓舞人心、坚定信心！身为共产党员、人民警察，越是在党和人民群众需要的时候，越要咬紧牙关、毫不松劲，继续站好岗、守好位、尽好责，不获全胜决不轻言成功！”

（本报记者汪晓东、付文、田豆豆、李昌禹、申少铁、李龙伊、韩鑫、鲜敢）

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 03 版）