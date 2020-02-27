《大国战“疫”》近期出版

新华社北京2月26日电 由中央宣传部、国务院新闻办公室指导，五洲传播出版社和人民出版社联合紧急编辑制作的图书《大国战“疫”——2020中国阻击新冠肺炎疫情进行中》近日出版。

该书借鉴国际深度报道表述方式，从200余万字主流媒体公开报道中精选相关素材、有机整合汇编，集中反映习近平总书记作为大国领袖的为民情怀、使命担当、战略远见和卓越领导力，全景式介绍中国人民在以习近平同志为核心的党中央集中统一领导下，紧急动员、齐心协力，打响疫情防控人民战争、总体战、阻击战的阶段性进展和积极向好态势，彰显中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，展现中国积极与国际社会合作、共同维护全球和地区公共卫生安全的巨大努力。全书10万余字，用科学的态度和平实的语言，客观讲述中国有力有效防控疫情“魔鬼”的真相和事实，既突出重点节点、人物、事件，又突出整体性、纪实性、故事性，图文结合、言之有物，具有很强的可读性。

据了解，《大国战“疫”》是目前国内外第一本跟进式介绍中国疫情防控阶段性工作的多文版图书，其英、法、西、俄、阿等5种语言文字版本将陆续对外出版发行。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 12 版）