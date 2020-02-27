新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记高度重视，作出一系列重要指示，多次主持召开会议，对疫情防控工作进行研究部署，提出明确要求。习近平总书记强调，“把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”“紧紧依靠人民群众坚决打赢疫情防控阻击战”“要广泛发动和依靠群众，同心同德、众志成城，坚决打赢疫情防控的人民战争”。这些重要讲话、重要指示精神彰显人民情怀，体现了以人民为中心的工作导向，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战注入强大动力。

人民群众是真正的英雄，是战胜疫情的根本力量。面对疫情，许多医护人员主动请缨，写下“请战书”，留下“最美逆行者”的身影；在武汉火神山、雷神山两所医院的建设工地上，工人们通宵奋战，与时间赛跑，确保工程如期竣工；为保障抗击疫情物资供应，相关企业的员工第一时间复工，争分夺秒生产；城市和农村的社区迅速开展疫情防控宣传，带着“土味”的大喇叭响彻农村大地……在这场疫情防控阻击战中，太多太多的普通人冲锋在前，让我们看到了人民群众汇聚起来的磅礴力量。

当前疫情防控正处在最吃劲的关键阶段，容不得有一丝一毫松懈，必须紧紧依靠人民群众，坚决打赢疫情防控的人民战争。坚持人民的利益高于一切，不忘初心、牢记使命，发挥我们党密切联系群众的优势，发动群众力量，汇聚群众智慧，团结带领人民群众坚决贯彻落实党中央决策部署，众志成城，共克时艰。切实落实把人民群众生命安全和身体健康放在第一位的要求，特别是要全力以赴救治患者，保障医疗防护物资供应，努力提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率；确保蔬菜、肉蛋奶、粮食等居民生活必需品供应，落实“菜篮子”市长负责制，积极组织蔬菜等副食品生产，加强物资调配和市场供应，保障市场稳定运行，确保人民群众基本生活正常。广大党员、干部要充分发挥先锋模范作用，急群众之所急、想群众之所想，俯下身子为群众排忧解难，及时回应群众关切，把工作做到群众心坎上，纾解焦虑情绪，消除恐慌心理；深入城乡社区基层一线，加强有关政策措施的宣传解释工作，提高群众自我防护意识和能力，增强群众战胜疫情的信心和决心。事实证明，以对人民群众高度负责的态度全面做好疫情防控工作，切实将宗旨意识转化为守护人民群众生命安全和身体健康的实际行动，就一定能赢得人民群众的信任和支持，形成战胜疫情的强大合力。

联防联控、群防群治，既是我国制度优势的具体体现，也是我们防控疫情的关键举措。疫情面前没有旁观者，必须广泛发动人民群众掌握自我防护知识，做好个人及家庭防护等。动员群众全面做好公共场所、交通工具、环境卫生等方面的防控工作，有效阻断疫情传播。用好网格化管理的好经验好做法，组织群众将防控措施落实到户、到人，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，坚决防止疫情蔓延。只要把工作做细做实，把人民群众全面动员起来、扎实组织起来、有效凝聚起来，疫情防控就能做到无缝衔接、筑起铜墙铁壁。

艰难困苦，玉汝于成。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持人民至上、生命至上，紧紧依靠人民群众，我们就能汇聚起攻坚克难的磅礴力量，取得疫情防控斗争的全面胜利。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 09 版）