中华民族一家亲。新冠肺炎疫情发生以来，来自祖国各个地区、不同民族的医护人员，纷纷驰援湖北、驰援武汉，大家有着共同的目标：打败疫情。

记者采访了5位来自不同民族、奋战在湖北抗疫一线的医护人员，一起听听他们的战疫故事。

新疆支援湖北医疗队巴哈古丽·托勒恒（哈萨克族）——

“让团结之花绽开在方舱内”

近日，武汉市东西湖方舱医院C厅一位医疗队队员穿防护服教患者跳舞的视频火了，领舞的是来自新疆的巴哈古丽·托勒恒。

“刚进舱时，发现患者心情不太好，队长就建议我带头跳个舞、表演个节目，舒缓一下大家的心情。”第一次进舱的巴哈古丽·托勒恒接到了任务。

巴哈古丽·托勒恒从哈萨克族舞蹈《黑走马》开始，陆续就有戴着口罩的患者聚到她身边，跟着跳起来……

平时，医务人员都穿着防护服、戴着口罩，很难辨认；但这支来自新疆的医疗队，患者很熟悉，“他们写在防护服上的名字长又长，还个个能歌善舞的。”患者陈先生说。

除了带大家唱歌、跳舞、做操，巴哈古丽·托勒恒和队员们还把从家乡带来的红枣、核桃、葡萄干等新疆特产，分给舱内的患者。

网友们很喜爱巴哈古丽·托勒恒，有人还给她创作了手绘漫画；她第一时间把漫画做成微信头像。“不分民族和地域，大家都是一家人，让团结之花绽开在方舱内。”巴哈古丽·托勒恒说。

中部战区总医院护士张宏淼（土家族）——

“看到病人出院，特别自豪”

“爷爷讲，当年是共产党解放了咱们土家人。轮到咱们出把力的时候，不能含糊。”这名淳朴的土家女孩，在疫情发生后退掉春节回家的车票，穿上防护服，加入抗击新冠肺炎疫情的队伍……

一天晚班，在查房过程中，张宏淼发现了一名有发热症状的疑似患者辗转反侧难以入睡；查完房后，张宏淼悄悄来到了这名患者的床边。

“我自己在武汉看病，每天心里悬着，实在睡不着。”患者轻声说。

“要注意休息，睡眠不好很影响康复。我也是一个人在武汉，有什么担忧可以跟我说说。”“不知道检测结果什么时候出来，担心被确诊，家里人还等着团聚……”张宏淼一直陪这名患者聊到凌晨2点。

“病人们都比较紧张，让他们把担忧吐露出来，我们再用专业知识加以排解，效果更好。”那晚，这名患者终于睡实了。

“看到病人出院，特别自豪。”张宏淼说。

甘肃首批支援湖北医疗队队员张燕琴（藏族）——

“能为抗疫出点力，是我的荣幸”

“今天，是来武汉的第二十六天。工作、生活都完全进入了正轨，大部分患者的情况也一天天好转。”2月22日，张燕琴在日记中写道，“相信胜利不会遥远。”

张燕琴今年37岁，在甘肃省中医院工作了18年，现任康复医学科护士长。春节期间，她在医院值班。接到增援武汉的通知后，来不及与家人商量，就写了请战书。“我是党员，而且有在重症医学科工作的经历，让我上！”

她是藏族，老家在甘肃甘南藏族自治州。“我父亲是骨外科医生，从小耳濡目染，选择了这一行。这次来武汉支援，能为抗疫出点力，是我的荣幸！”

2月2日，丈夫王晨给她写来一封家书：“我和儿子整天盯着电视，看武汉的抗疫新闻。当看到你穿戴着厚重的防护装备时，我们能感受到你的坚韧与强大！期盼你早日平安凯旋！”

在武汉市中心医院后湖院区，张燕琴和同事分成两个组，照顾重症病人。除了常规的输液、喂药等护理工作，她们还要担负起打扫卫生、为生活不能自理的病人服务等工作。“他们说的武汉话，我听不懂，后来大家就说谢谢、竖大拇指。”张燕琴说。

“来了这么多天，还没有正经休息过。”张燕琴告诉记者，前几天她和同事去楼下散步，发现院子里的梅花开了，“春天已经来了，这座英雄的城市也快好了！”

北京瑶医医院院长覃迅云（瑶族）——

“治好病人，才算真本事”

2月21日，在武汉市红十字会医院，51岁的袁先生康复出院，进入隔离观察期，这是覃迅云参与救治出院的第一位新冠肺炎患者。

覃迅云是广西瑶族人，现任北京瑶医医院院长。1月23日起，在北京的覃迅云就一边请战，一边通过远程会诊给患者看病。2月15日，请战获批的覃迅云和医疗队从北京西站上车到信阳东下车，再转乘大巴到武汉驰援一线。

第二天上午，经过防护培训之后，覃迅云到达武汉红十字会医院。这家医院收治的几乎都是急、危、重症患者！

有一次，覃迅云所在的病区里，有一位中年女士发烧40度持续不退，咳嗽憋气严重，不太配合治疗……覃迅云一直安慰她：“你还挺年轻，请相信我们会把你这个病治好的。”随后，覃迅云又给她讲解了很多中医药的诊疗方案；如今，在覃迅云的治疗下，她的呼吸慢慢顺畅了……很多医护人员夸赞覃迅云，他总说，“医生只有治好病人，才算真本事。”

宁夏人民医院肝胆外科护士丁妮（回族）——

“建立信任，是成功治疗的前提”

“您今天好些了吗？要多吃些流质和软食。”早上8点，湖北襄阳市人民医院东津院区的发热病房，护士丁妮像往常一样推开病房的门……

32岁的丁妮是宁夏回族自治区人民医院肝胆外科护士，曾在襄阳上过三年学。第二批宁夏援助湖北医疗队开始组建后，丁妮报了名。得知丁妮作为医疗队员支援襄阳，昔日的班长发来信息：“襄阳人民欢迎你。”

她被分配到襄阳市中心医院东津院区，负责新冠肺炎疑似患者的护理工作。为了节省防护服，她穿着纸尿裤，一进去就是7个小时不吃不喝；下午3点下班后，才能吃上午饭。

但丁妮并不觉得辛苦，对襄阳提供的生活保障，她充满谢意。“襄阳特意为我们准备了清真餐。看到我们不太适应南方气候，还专门买了电暖气。”

前两天，一名61岁的患者住进病房，得知确诊新冠肺炎后，情绪十分低落。丁妮瞧见了，每天早上查房时，主动跟他打招呼、问好，向他普及疾病防控知识，进行心理疏导，患者情绪逐渐平稳下来。

“和患者建立信任，是成功治疗的前提。”丁妮说。2月21日一早，她再次来到病房，发现患者的气色比之前好多了，心情看起来也不错……

（本报记者李龙伊、付文、范昊天、鲜敢、吴君 参与采写：彭振纲）

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 06 版）