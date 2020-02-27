开“广播会” 讲“防疫经”

碧波环抱，莽莽苍苍。浓雾散尽，长江边上，重庆涪陵区睦和村渐渐苏醒，沐浴在晨光中。远处，鸟儿叽叽喳喳；近处，院坝里的“大喇叭”又响起来。

“乡亲们，注意了，针对最近的疫情，要和大伙再说一说。”这声音浑厚有力，村民都已习惯，刘家奇又要开始开“广播会”了。

刘家奇是睦和村党支部书记，也是全国人大代表。新冠肺炎疫情发生后，他更忙碌了。每天开一次“广播会”，宣传防疫知识；带领村组干部上门排查返乡人员，测量体温，询问困难。遇到村民有急事，还得给他们开证明，发放“通行证”。

日常工作很琐碎，但马虎不得，必须更细致，对此，刘家奇从不抱怨。

1月22日，村民会红从武汉回村，刘家奇知道后，立即安排会红居家隔离。连日来，一直平安无事。谁知，隔离期快结束时，刘家奇接到会红电话，电话那头传来哽咽声。

“出什么事了？不着急，慢慢说。”刘家奇心里一紧，但很快平静下来。

原来，会红的亲戚病重，想去探望，却由于隔离，出不了门。刘家奇舒了一口气，又皱上眉头，“没办法，你不能去，亲戚的事包在我们身上。”

铁汉柔肠，刘家奇一方面拒绝了会红的要求，一方面又带着村干部前去探望他亲戚，送菜做饭，端茶倒水。

睦和村村如其名，村民经常这样互相帮助。疫情发生后，村民们想着支援湖北。在部分村民提议下，刘家奇组织募捐，仅两天时间就收到4万多元捐款。

作为全国人大代表，刘家奇除了干好当前工作，还在思考如何从这次疫情中吸取教训。刘家奇介绍，近年来，睦和村环境越来越好，长江边有野鸭，果园里有斑鸠，以前有村民捕食，也没深究。“今后，一定要加强宣传，告别捕食野生动物的陋习。”刘家奇说。

“卫生搞好了，病毒没处躲，生病自然就少了。”刘家奇说，现在倡导垃圾分类、厕所革命，村民还有个适应过程，但一定要坚持推进，为村民提供更好的居住环境。

这几天，刘家奇正在起草完善农村广播体系的建议。以前，睦和村就有开高音广播大会的传统，村里建了12个高音大喇叭，覆盖全村。刘家奇每天或隔天宣讲一次，讲怎样致富，怎样减少邻里矛盾……村里的老人很爱听，为他竖起大拇指，“刘支书经常说些顺口溜，大家伙儿都听得明白，哪天不讲还不习惯。”

这次疫情发生后，村里的广播更显“神通”。刘家奇通过广播和村民聊天，告诉他们如何防控疫情，不要轻信谣言，安安心心待在家中。体会到农村大喇叭的作用，刘家奇希望更多农村也能建设应急广播，方便群众。

停笔远望，刘家奇看到满山翠绿、炊烟袅袅。他迫切希望疫情早日结束，各地游客蜂拥而来，体验采摘。那时，他又可以自豪地介绍，“我们睦和村是‘四季果园’，春有枇杷、夏有荔枝、秋有龙眼、冬有脐橙……”

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 18 版）