欧盟积极应对新冠肺炎疫情

当地时间2月25日，欧盟委员会公布了总额达2.32亿欧元的一揽子计划，用以支持应对新冠肺炎疫情。据悉，其中1.14亿欧元将用于支持世界卫生组织的全球应对计划，加强公共卫生系统薄弱国家的相关能力建设，另有1亿欧元将用于与疫情有关的医学研究工作。

欧委会主席冯德莱恩表示，公共卫生领域已成为当前的首要关切，国际社会需要共同努力、强化应对能力。欧盟危机管理事务委员莱纳尔契奇也表示，全球性挑战需要整个国际社会密切合作，新一揽子计划将确保所有国家在抗疫过程中不被落下。

欧洲舆论认为，自1月下旬法国首例新冠肺炎病例确诊以来，已有至少12个欧洲国家出现疫情。欧洲疾病预防与控制中心评估认为，虽然目前疫情在欧洲总体传播风险仍处于中低水平，但出现类似意大利境内聚集性暴发的可能性处于中高级别。

不少专家表达了对疫情在欧洲进一步蔓延的忧虑。首先，申根地区交通便捷、人员往来频繁，为防疫工作带来不小挑战，截至目前欧盟并没有计划暂停申根协议；其次，新冠肺炎疫情与当前的流感季叠加，给欧洲公共卫生机构带来额外压力。

欧盟采取了一系列措施应对新冠肺炎疫情。如通过欧盟跨境公共卫生威胁决策机制加强成员国之间的信息共享、强化实时监测和反应协调能力，在欧盟层面形成统一的应急管理系统，通过欧洲疾病预防与控制中心、欧洲药品局等欧盟机构，向民众和各部门提供专业化指导等。截至目前，欧盟已通过欧洲急性传染病应急平台协调了超过3000家医院和900个实验室，加强对新冠肺炎的临床研究工作。

由欧洲疾病预防与控制中心和世卫组织组成的联合专家组已抵达意大利，在临床管理、预防感染、疫情监测以及风险预警等方面为意大利提供技术支持。欧盟卫生和食品安全事务委员基里亚齐迪斯表示，面对疫情的快速发展，必须随时做好准备。“我们必须严肃对待这一现状，但也要避免不必要的恐慌和虚假信息的干扰。”

世卫组织欧洲区域办公室近日已要求欧洲国家启动国家公共卫生应急系统，并对照世卫组织公布的标准，对各国应急能力进行完善。世卫组织还在法、德、荷等国建立了6个地区实验室，以提升对病原体的检测效率。世卫组织欧洲区域负责人克鲁格表示：“我们将与各国密切合作，确保各自做好充足的准备，共同保障民众的健康。”

（本报布鲁塞尔2月26日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 17 版）