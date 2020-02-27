中国向伊朗捐赠25万只口罩

新华社德黑兰2月26日电 （记者陈霖）中国驻伊朗大使馆25日代表中国政府和当地中资企业向伊朗卫生和医疗教育部捐赠25万只口罩，支持伊朗抗击新冠肺炎疫情。

中国驻伊朗大使常华在捐赠仪式上表示，在中国抗击新冠肺炎疫情初期，伊方就向中方提供了医疗物资。他感谢伊朗在中国抗击疫情的关键时刻率先公开声援中方。

常华表示，在这场抗击疫情的斗争中，中伊两国患难与共、守望相助。中方愿同伊方携手应对疫情带来的挑战，愿同伊方分享抗疫经验，通过积极合作有效防止疫情蔓延，守护各国人民的生命安全和身体健康。

伊朗卫生和医疗教育部官员向常华通报了伊朗为遏制疫情蔓延所作努力，表示疫情不会影响两国间合作，愿同中方在抗击疫情方面展开各种形式的合作。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 17 版）